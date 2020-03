Carlos Falcó décède à 83 ans, le père de Tamara Falcó, du coronavirus

Il est mort Carlos Falcó, cinquième Marqués de Griñón et père de Tamara Falcó, ce vendredi à 83 ans. Il avait été admis quelques heures auparavant à l’hôpital Fundación Jiménez Díaz de Madrid en raison de la gravité de sa santé après avoir été infecté par un coronavirus, bien qu’il n’ait pas d’antécédents médicaux inquiétants.

Carlos Falcó et sa fille Tamara Galcó

Tamara Falcó avait récemment posté un message qui lui était dédié à l’occasion de la fête des pères. “Hier, c’était San José et j’ai oublié de poster. Cette photo décrit ma relation avec mon père. Papa, tu n’as pas d’Instagram mais, comme tu découvres toujours tout ce que je fais, que tu sais que je t’aime et que tu es le meilleur père que je puisse souhaiter. Love you “, écrit-il sur ses réseaux sociaux.

Dans une intervention téléphonique avec «Quatre par jour», Carmen Lomana a appris la nouvelle de celle qui était son amie. La célébrité avait parlé ce matin avec la femme de Carlos Falcó, Esther Doña, et connaissait de première main la gravité de la situation. Lomana, notamment touchée, a déclaré que le Marqués de Castell-Moncayo également était une personne très vitale qui n’a eu aucun problème de santé majeur: “Si vous me l’aviez demandé, j’aurais assuré que je le surmonterais.”

Dans le même hôpital qu’Esperanza Aguirre

Carlos Falcó est né à Séville en 1937 et a reçu une formation en Belgique et aux États-Unis. Homme d’affaires de profession et amoureux des vignobles comme passe-temps, il a épousé Isabel Preysler en 1980, qui était sa deuxième de quatre femmes. Avec elle, il avait une fille, Tamara Falcó, une habituée de la haute société et, plus récemment, sur des plateaux de télévision.. Il se trouve qu’il a été admis dans le même hôpital où Esperanza Aguirre et son mari, Fernando Ramírez de Haro, ainsi que l’ancien président du Real Madrid Lorenzo Sanz sont soignés.

