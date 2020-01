Carlos Herrera présentera un talk-show sur Canal Sur

Carlos Herrera revient à la télévision et le fera dans l’un des réseaux dans lesquels il a travaillé dans le passé. Le journaliste a fait ses débuts sur le petit écran dans l’espace «Las coplas» de Canal Sur et sera précisément dans la chaîne régionale andalouse dans laquelle il dirigera un nouveau format, au fur et à mesure que Diario de Sevilla avance. De cette manière, Herrera reprend sa facette de la télévision sur Canal Sur dix ans plus tard pour diriger dans la chaîne publique andalouse, une série de programmes spéciaux axés sur le bilan de ses 20 années d’expérience dans le monde de la radio et de la télévision.

Le programme commencera à coïncider avec la rénovation actuelle du grill que Canal Sur connaît.. Après que Juande Mellado a rejoint l’entité publique andalouse en tant que directeur général, il y a eu une danse constante des programmes; certains ont été annulés tandis que d’autres ont été libérés. En ce temps, il y a donc eu des retours de visages mythiques de la chaîne comme celui du présentateur controversé Mariló Montero le lancement de l’un des grands succès de la saison en Andalousie, «Tierra de Talento», avec le comédien Manu Sánchez en tête.

Pour l’instant, la plage d’émission dans laquelle sera émis ce nouveau pari que Herrera mènera dans la chaîne est inconnue. Ce que nous savons, c’est qu’il s’agit d’un nouveau talk-show hebdomadaire qui devrait être diffusé aux heures de grande écoute.. Ce nouvel espace signifiera le retour d’Herrera dans le monde de la télévision mais ce ne sera pas sa disparition de la scène radio espagnole et c’est que Le journaliste peut combiner son travail dans les deux domaines, puisque nous continuerons à vous voir devant le magazine du matin de la Chaîne Cope, “Herrera en COPE”, l’espace d’information le plus écouté d’Andalousie et qui se trouve au-dessus de “Hoy por Hoy” du Cadena Ser.

Votre expérience télévisuelle

Le dernier format télévisé auquel l’annonceur a participé était sur TVE avec ‘Comment le voyez-vous?’, que lorsqu’il n’atteignait pas le succès souhaité, devait être annulé après seulement six émissions. Au-delà de leur faible audience, l’espace a toujours été au centre de l’ouragan en raison de ses controverses continues et c’est que par exemple, dans la deuxième livraison du même le format a été accusé de sexisme et rétrograde pour avoir demandé aux spectateurs: “Qui ment mieux?” Si hommes ou femmes. Dans le troisième, les responsables de l’espace Ils ont ouvert le débat pour savoir si “le boycott des produits catalans” avait un sens “, en mélangeant le plus possible la réponse “oui, juste pour l’intérêt”. Bref, deux exemples de controverses que la Télévision espagnole n’a pas voulu assumer.

