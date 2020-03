Carlos Macías invite avec un nouveau thème pour profiter des détails offerts en restant à la maison

▲ Avec son album Lástima … il rend hommage aux compositeurs, exprime-t-il Photo gracieuseté du musicien

Ana Mónica Rodríguez

Journal La Jornada

Lundi 23 mars 2020, p. a10

L’auteur-compositeur-interprète Carlos Macías a entrevu sa carrière lorsqu’il a fait ses débuts parmi les tables d’un restaurant-bar à Chiapa de Corzo, il y a plus de deux décennies. Depuis lors, il s’est proposé d’être l’un des meilleurs dans la capture et l’interprétation de paroles pour satisfaire son âme.

Maintenant, Macías partage la chanson Quédate en casa, faite avec tout le cœur d’un artiste et d’un mexicain, qui est un cadeau de la vie à écouter en ces temps difficiles liés à la pandémie de coronavirus qui fait rage dans le monde entier.

Dans ces paroles, le compositeur propose aux gens d’être surpris par leur vie quotidienne, par les plaisirs qu’ils ont oublié de goûter dans l’environnement intime de la maison, de se souvenir des gens oubliés et de redevenir des enfants. Restez à la maison, cela fait un moment que vous n’avez pas vu l’aube. Cette toile que Dieu peint sur votre fenêtre. Cette lune qui vous a vu soupirer … dicte une partie de la pièce.

Macías est un artiste discret, mais il a sept productions et ses chansons ont été enregistrées par Pablo Montero, Thalía, Cristian Castro, Yahir, Yuri et la Banda El Recodo. En ces jours, il avait prévu de sortir l’album hommage aux compositeurs, intitulé Pity that they are alien, en référence à ces paroles qu’il admirait et aurait aimé capturer.

Je tombe amoureux six fois en un mois

Après 20 ans d’expérience, Carlos Macías a souligné dans une interview: j’écris pour moi, pour satisfaire mon âme, pour conquérir ou oublier quelqu’un, mais pas pour les autres; ce qui se passe ensuite est déjà un miracle.

Concernant les situations qui l’inspirent, le musicien a soutenu qu’il n’avait pas appris à écrire sur la condition quotidienne, même si cela inquiète et fait mal. Cependant, je fais l’amour parce que je suis un homme qui tombe amoureux six fois en un mois. Je chante toujours pour la femme ou je le fais pour attirer l’attention, m’oublier ou dire au revoir à quelqu’un; même parler de colère ou d’un argument.

Cette carrière, a-t-il admis, a été remplie de rêves, l’un après l’autre, même si – a-t-il dit – elle est considérée comme un type de réussite et de qualité; En fait, ce dernier est ce que je veux être, pas célèbre, car quiconque télécharge une vidéo sur YouTube est déjà connu en trois minutes.

Dans mon cas, poursuit-il, je veux laisser un héritage, que mes chansons restent et, après cet album hommage, j’ai un autre grand défi: définir le contenu de mon prochain album avec des chansons inédites.

Dommage qu’ils soient étrangers signifie un énorme engagement pour moi, car ce sont des chansons que j’aurais aimé composer. Pour cette raison, je voulais enregistrer l’album. De très bons hommages ont été rendus à des chanteurs de renom, mais pas à des compositeurs.

Dans cette production, il rend hommage à Camilo Blanes, Fato, Armando Manzanero, Rudy Pérez, Álvaro Carrillo, Alejandro Sanz, Alberto Aguilera, José Alfredo Jiménez, Rafael Pérez Botija, Ricardo Montaner, Alejandro Jaén, Álvaro Carrillo et Marco Antonio Solís, entre autres. .

Sur l’album, a-t-il rappelé, «de grands musiciens et ingénieurs ont participé, tels que Toni Mateos (batteur pour Alejandro Sanz), Dan Sistos (guitariste pour Christina Aguilera) et Adrián Schinoff (producteur pour Pablo Alborán).

L’auteur-compositeur-interprète a souligné: «Avec cet album – composé de 15 chansons – j’ai confirmé que l’on n’avait jamais fini d’apprendre. Je peux jurer que cet album a été comme si j’étais allé à l’université de composition ».

Il a souligné: “Je suis très heureux de montrer au public cette production faite à ma manière, avec mon style, en hommage à ces grands auteurs, même si j’ai dû très bien étudier la manière d’interpréter, par exemple, par Camilo Sesto, Alejandro Sanz et José Feliciano, afin de ne pas perdre son essence, parce que je ne voulais pas faire une imitation, mais mettre le timbre «Macías» sur chacun de ces formidables succès ».

Macías, qui a commencé cette tournée en février après la sortie du premier single Si tú te vas, a reporté celui de Pity qu’ils sont étrangers en raison de mesures visant à contenir la propagation de Covid-19. La célébration aura lieu le 15 mai à l’Auditorium des Compositeurs, à El Cantoral.

