Carlos Rivera affirme que le monde chante en espagnol

Près de 45 millions de vues s’accumulent en un mois seulement “Losing the head”, le clip vidéo du dernier single de Carlos Rivera (Huamantla, Mexique, 1986) avec Becky G et Pedro Capó. Un virage stylistique qui rapproche un peu de la musique urbaine, mais sans s’arrêter.

“C’est une chanson légèrement différente”, concède-t-il à Europa Press, et ajoute: “Mais nous nous sentions tous les trois à l’aise parce qu’aucun d’entre eux n’a perdu son style. Je considère que c’est une chanson pop, pas urbaine du tout, parce que c’est comme ça que la pop sonne maintenant. Même Ed Sheeran, tout le monde utilise ces sons. “

Donc, il explique que, fondamentalement, ce que je voulais, c’était “quelque chose de plus amusant” pour pouvoir “danser un peu” plus: “J’aime vraiment danser et, même si j’ai des chansons dans lesquelles je danse dans des concerts, j’avais besoin de plus de chansons comme ça De plus, nous nous connaissons tous les trois, ce n’est pas une collaboration forcée de ceux que tout le monde enregistre de leur côté. J’ai moi-même des artistes avec ce que j’ai fait en duo et je ne savais pas. “

À ce stade, le Mexicain met en évidence la force de la musique en espagnol à une époque où “de nombreuses portes ont été ouvertes” grâce au travail accompli à son époque par “Ricky Martin, Shakira ou Enrique Iglesias”. “Avant, nous devions nous adapter à la langue universelle pour atteindre le monde entier, mais maintenant le monde chante et danse en espagnol”, fait-il remarquer.

Il souligne également qu ‘”au-delà de la langue, c’est un rythme qui atteint tout le monde”, il s’engage donc à “ne pas laisser cette porte se fermer”. Et il ajoute que tous ceux qui, comme lui, font d’autres genres qui ne sont pas urbains, ont aussi “cette possibilité de toucher” des publics de toutes sortes avec leurs chansons.

Par conséquent, il avoue qu’il aimerait atteindre plus de pays qui ne sont pas hispanophones, “surtout en Europe”, où il s’est engagé à s’étendre “en Italie ou au Portugal, qui sont comme les immédiats”. “Aujourd’hui, avec les données que vous fournissent les plateformes numériques, vous vous rendez compte que vous avez encore 30 000 auditeurs en Allemagne, où l’espagnol n’est pas parlé. Et plus de gens vous y écoutent que dans les pays hispanophones”, dit-il.

Scène avec «guerre»

Bien qu’il soit dans la musique depuis plus de quinze ans – avec la télé-réalité mexicaine “ La Academia ” comme plate-forme en 2004, puis des participations à diverses comédies musicales -, Carlos admet que sa carrière a connu un tournant depuis 2018 avec le lancement de “ Guerra ‘, son cinquième album.

“Il arrive un moment où tout coïncide. Vous descendez la rue et voyez l’affiche d’un concert, vous mettez à la radio et une chanson sonne”, explique-t-il, puis souligne que depuis la sortie de l’album, il a donné 25 concerts en Espagne dans le Deux dernières années.

“Ce n’est qu’en Espagne en huit ans que j’ai plus de 50 concerts, ce qui n’est pas petit. A commencer par de très petites salles jusqu’à atteindre le WiZink Center et de plus grands espaces”, se souvient-il, pour indiquer également qu’à Buenos Aires il a commencé “dans un théâtre de 700 personnes”. personnes et cette dernière fois, il y avait 15 000 personnes à l’hippodrome de Palerme parce que Luna Park est petit. “

Il souligne également son récent récital à l’Arena de Monterrey au format 360 degrés, où il a réuni 17 500 personnes. “Ce sont des choses qui commencent à m’époustoufler”, plaisante-t-il, tout en soulignant que cette acceptation intervient à un moment où la musique mélodique et romantique qu’il fait “n’est pas forcément celle qui se joue aujourd’hui”.

Selon lui, “l’Espagne est le seul pays qui dispose encore d’espaces pour la musique mélodique” en raison de sa propre tradition, qui encourage l’essor d’artistes tels que Pablo López, Vanesa Martín ou Manuel Carrasco: “En Espagne, il y a toujours cet espace à la radio cela permet que cela se produise, mais au Mexique et dans d’autres pays, c’est de plus en plus difficile car presque toutes les radios sont en milieu urbain.

Ouvertement reconnaissant, il défend que dans son succès il y a “beaucoup de travail derrière”, bien qu’il soit conscient qu ‘”il y a beaucoup d’autres artistes qui travaillent dur et cela n’arrive pas parce qu’ils n’ont pas l’opportunité.” “Et ce qui se passe aux États-Unis semble être une énorme surprise”, conclut-il.

Tournée espagnole

Le retour de Carlos en Espagne cette année n’aura que quatre derniers arrêts. A savoir: Barcelone (12 juillet, Jardins Pedralbes Festival), Sancti Petri (26 juillet, Concert Music Festival), Madrid (27 juillet, Teatro Real, Universal Music Festival) et Marbella (1er août, Starlite Festival).

Sans porter atteinte à aucune des dates, cela assure que la nomination au Teatro Real “est l’un des rêves que j’ai fait depuis longtemps”, encore plus d’être “le deuxième mexicain de la musique non classique après Alejandro Fernández”. “J’ai parcouru de nombreux beaux théâtres en Espagne, mais c’est emblématique et spécial”, dit-il.

Il souligne également que le 1er août, il clôturera sa tournée au Starlite de Marbella. Puis, avec le «War Tour», ils auront «fait près de 150 concerts» en Espagne et en Amérique: «De New York à El Calafate en Patagonie argentine, de Tijuana à Majorque». Et face à un futur proche, il révèle qu ‘”il semble y avoir quelque chose en Italie”, mais ils ne savent pas pour l’instant “si le coronavirus le permet”. “Il semble que non, mais j’espère que tout ira mieux bientôt”, dit-il.

Rêves accomplis

Carlos reconnaît alors qu’il est venu avec ses chansons bien plus loin qu’il ne l’avait imaginé, car “quand j’étais enfant, je rêvais d’être chanteur, je pouvais à peine imaginer que j’allais faire un concert à New York ou en Europe hors d’Espagne”.

“Aujourd’hui, vous mettez une chanson sur Spotify et le monde entier peut vous écouter. C’était impossible à l’époque où je rêvais dans ma ville au Mexique”, poursuit-il, pour mentionner à nouveau El Calafate pour être “l’endroit le plus éloigné” où Il a chanté dans sa vie, ayant sa maison comme point de référence.

Une grande partie de la «faute» dans son succès est due aux Riveristes. C’est ainsi que s’appellent leurs fans, très actifs sur les réseaux sociaux et répondant toujours à chaque nouvelle présentation en direct: “C’est fou. Je me sens très chanceux d’avoir des groupes de fans qui deviennent plus forts et plus nombreux.”

Et continue toujours, souriant en parlant de son: «Je me sens très chanceux qu’il y ait tant d’amour pour moi et ma musique. Je sens que cela va au-delà du fanatisme normal envers un artiste. Voici une affection particulière qui les fait se sentir séparer et être fier de ce que je fais. “

“J’essaie que tout ce que je fais soit toujours des étapes dont les gens qui me suivent sont fiers. C’est pourquoi je m’occupe à la fois de la langue et des collaborations. Je pense que nous faisons très bien et je suis très reconnaissant car ils font vraiment tout pour me soutenir et me suivre”, conclut-il. .

