Carlos Rivera, Lucero et Melendi en direct dans la grande finale de La Voz Kids

Aujourd'hui est la grande finale de "The Voice Kids", Lucero, Carlos Rivera et Melendi discuteront du titre du vainqueur car un concurrent de leur équipe remportera la première place.

Après deux longs mois, il sera enfin connu au vainqueur du concours le plus pénible et le plus tendre en même temps que les concurrents ont volé le cœur des téléspectateurs.

Après les auditions, les participants ont commencé par les batailles sur scène pour savoir qui passerait au bloc suivant.

Seuls six participants ont réussi à être les finalistes, qui laissera l'âme sur la piste pour adoucir l'oreille et captiver le public avec leurs entraîneurs Lucero, Melendi et Carlos Rivera, sous la direction de Yuri.

Les entraîneurs devront choisir l'un des deux représentants de leurs équipes pour être le gagnant, mais qui décidera qui sera le vainqueur absolu sera le public par votre vote.

Sebastián Yatra est apparu dans le programme en chantant avec l'équipe Melendi une de ses mélodies, il y avait aussi la présence d'Anitta qui a collaboré à côté de l'équipe de Lucero et Natalia Jimenez a chanté avec l'équipe de Carlos Rivera.

Quand les auditions viennent de commencer Carlos Rivera et l'espagnol Melendi Ils ont terminé un procès pour l'un des participants, car c'était assez compliqué de convaincre les participants de faire partie de leur équipe.

Malgré les bonnes nouvelles de programme il y a aussi eu des mésaventures comme celle de Marian qui a malheureusement eu un fort incident.

"Nous aimerions partager avec vous que Marian continue de progresser chaque jour et qu'elle se sent un peu mieux chaque jour. Elle a encore plusieurs chirurgies pour terminer sa convalescence", étaient les mots de la famille de la petite chanteuse. "

Après la dernière opération, la petite fille Marian Lorette Cela s'est très bien passé à l'hôpital où il a été suivi et, heureusement, vous pouvez récupérer de la maison avec les soins de vos parents.

