Carlton Morton, star de «Love Is Blind», claque les téléspectateurs et les amis célèbres

De nombreux fans de Love Is Blind sont toujours en colère contre la conversation finale de Carlton Morton et Diamond Jack. Les deux anciens tourtereaux ont eu un méchant crachat après que Morton a révélé sa sexualité à Jack quelques jours après leurs fiançailles.

Carlton Morton via Twitter

Morton a été l’objet de nombreuses critiques pour avoir retardé le fait de dire à Jack – et à cause de la façon dont il l’a traitée lorsqu’elle l’a confronté à ce sujet. Il claque maintenant les fans et ses amis célèbres pour ne pas l’avoir soutenu depuis la diffusion de la série.

Carlton Morton sort bisexuel sur “Love Is Blind” de Netflix

Morton a été immédiatement attiré par Jack pendant la phase de rencontres dans «les pods». Il a expliqué dans plusieurs de ses confessions qu’il était sorti avec des hommes et des femmes dans le passé, mais qu’il est actuellement intéressé à s’installer avec une femme.

Source: Instagram

“Je veux une femme maintenant parce que j’ai l’impression que les femmes apportent à la table un certain amour, de l’affection et de l’amour que je ne reçois pas d’un gars”, a-t-il déclaré.

Après plusieurs rendez-vous avec Jack, il a proposé et elle a accepté avec joie. Morton n’a cependant jamais révélé sa sexualité à Jack, expliquant aux producteurs qu’il craignait de le rejeter.

Source: Instagram

Lors de leur pré-lune de miel au Mexique, Morton a finalement décidé de dévoiler sa sexualité à Jack. Choqué et pris au dépourvu, Jack a fait de son mieux pour le calmer et a apprécié qu’il lui dise, mais a admis qu’elle avait besoin de temps pour traiter les informations. Après avoir dormi séparément le soir, Jack a rencontré Morton le lendemain pour discuter de la révélation.

Source: Instagram

Jack était visiblement blessé mais était intéressé à essayer de résoudre les problèmes. Quand elle a dit à Morton qu’elle avait l’impression qu’il «jouait avec l’expérience» et qu’elle n’était pas honnête depuis le début, il l’a accusée d’être ignorante, biphobe et fermée. Il a également insulté l’apparence de Jack et l’a traitée de b – ch. Jack a mis fin à leur relation pour de bon.

Carlton Morton appelle ses amis célèbres pour leur manque de soutien suite au contrecoup de l’émission

Le comportement de Morton envers Jack n’a pas été bien accueilli par les téléspectateurs. Il était perçu comme jouant la victime, manquant de responsabilité et étant défensif. Jack a révélé plus tard qu’elle pensait que Morton «avait retiré sa capacité de choisir» de la table en ne révélant pas sa sexualité avant les fiançailles. Elle a également insisté sur le fait qu’elle était disposée à poursuivre leur relation si leur conversation n’était pas devenue si négative et irrespectueuse.

Source: Instagram

L’émission a été filmée il y a un an et demi et Morton et Jack ont ​​dit à PEOPLE qu’ils avaient fait amende honorable et étaient en bons termes. Leur relation a de nouveau pris une tournure brutale après que Morton a estimé qu’il était traité injustement par les téléspectateurs. Il croyait avoir été victime d’homophobie.

Dans un article Instagram émouvant le 3 mars, Morton, qui travaille comme assistant exécutif de la star de RHOA Cynthia Bailey, a accusé ses amis célèbres de ne pas avoir parlé publiquement en faveur de lui alors qu’il traitait les retombées publiques de la série. Il a également pris des photos de téléspectateurs pour ce qu’il dit être un manque d’empathie et de compréhension pour lui partageant sa sexualité à la télévision nationale.

Source: Instagram

“Merci pour les 3 d’entre vous qui m’ont soutenu dans ce domaine”, a-t-il légendé un post. «Je me sens seul et je ne veux plus de cette vie. Je me bats SEUL. Et ça fait mal.”

Source: Instagram

Morton a promis qu’il cesserait toutes les interviews et les opportunités de presse concernant le spectacle en conséquence. Il a également publié plusieurs messages dans ses histoires Instagram qui parlaient de se sentir seul et déprimé. Les fans ont fait de nombreux commentaires sous le message en faveur de Morton, envoyant des messages aimables pour l’encourager à traverser la période difficile.

Dans un extrait de la spéciale de la réunion à venir, Morton et Jack deviennent émotionnels lorsqu’ils réfléchissent à leur explosion. La réunion spéciale pour les airs jeudi 5 mars sur YouTube.