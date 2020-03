Carme Chaparro, très préoccupée par l’état de santé de son père, confiné par le corovonavirus

Moment compliqué auquel la planète entière est confrontée après l’expansion rapide de COVID-19. Notre société lutte contre la pire pandémie mondiale depuis des années et précisément, l’un des pays les plus touchés du nôtre. L’Espagne s’est inscrite jusqu’à présent 11 748 cas, avec 533 décès et 1 028 sorties. L’une des mesures que le gouvernement a prises pour essayer de stopper cette expansion rapide du virus est le confinement dans nos maisons. L’intention de l’exécutif dirigé par Pedro Sánchez est que dans cet état d’alerte dans lequel nous nous trouvons, pendant au moins deux semaines, personne ne quitte votre maison si ce n’est pas strictement essentiel.

De cette façon, les Espagnols peuvent sortir pour acheter des produits de première nécessité, pour promener leurs chiens ou pour travailler, mais il y a des cas où la loi n’est pas tout à fait claire. Pour lui, la présentatrice de Telecinco y Cuatro, Carme Chaparro, a voulu savoir ce qu’elle devait faire dans son cas particulier car elle est sérieusement préoccupée par la santé de son père en ce moment. “Mon père. Diabétique. 80 ans. Vit seul. Insuline 3 fois / jour. Pointes glycémiques habituelles. Il pèse chaque gramme que vous mangez. Vous pouvez avoir une hyperglycémie dangereuse. Vous devez marcher 2 fois / jour 45 minutes. Moncloa est-il envisagé? Que faisons-nous? “, Le journaliste catalan a tweeté pour essayer de trouver une réponse de l’exécutif.

La journaliste a par la suite expliqué que son père n’était actuellement pas en mesure de quitter son domicile parce qu’il était en danger, de sorte que son doute était directement concentré sur la question de savoir si un type de soins médicaux avait été fourni dans des cas comme. “Je ne demande pas cela. Je n’y penserais pas. C’est un risque élevé. Je demande si des soins médicaux ont été envisagés. Il vit dans une toute petite ville et dans le centre de santé qu’il touche, ils ne prennent pas le téléphone”, a tweeté le journaliste. plus tard, après avoir répondu à d’innombrables messages donnant des conseils, de personnes qui sont dans des cas similaires au vôtre.

Mon père est également diabétique. Dans une situation similaire. Il vit dans un dixième et nous avons imposé une routine de montée d’escalier qui est très pratique. https://t.co/8BmhHNkjmM

– Mamen Mendizabal (@ mmendizabal1) 17 mars 2020

Le gouvernement répond

L’un d’eux a été précisément le journaliste Mamen Mendizábal, présentateur de «Mieux tard» dans l’après-midi de laSexta. “Mon père est également diabétique. Dans une situation similaire. Il vit dans un dixième et nous avons imposé une routine de montée d’escalier qui est utile“La journaliste a tweeté, donnant ainsi à sa collègue une idée pour s’assurer que cet enfermement n’affecte pas son père. Mais la chose ne s’arrête pas là et c’est que la question de Carme Chaparro a été répondue lors de la conférence de presse quotidien organisé par le gouvernement. De cette façon, Miguel Ángel Oliver, secrétaire d’État à la Communication et ancien partenaire de Chaparro à Cuatro, a lu la question et Fernando Simón, directeur du Centre de coordination des alertes et des urgences sanitaires, a répondu sans problème Cela a expliqué que “il est envisagé que les gens puissent sortir pour accompagner, aider ou travailler avec des personnes qui en ont besoin. Et s’il est nécessaire par prescription médicale, qu’il doive sortir pour les promenades, il peut même le faire accompagné. “

