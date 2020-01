Carmelo Anthony commente ses sentiments envers les fusées

Anthony n’a joué que 10 matchs à H-Town.



Carmelo Anthony a eu un tout petit relais à Houston au début de la saison dernière alors qu’il a pu disputer un total de 10 matchs avec les Rockets. Les Rockets ont réalisé qu’Anthony ne correspondait pas à leur système et il a finalement été libéré et échangé aux Chicago Bulls. Maintenant, Anthony voit un peu de résurgence de carrière en jouant pour les Portland Trail Blazers. Melo a été assez bon dans son rôle avec l’équipe et les fans sont ravis de le revoir dans une situation florissante.

Hier soir, les Trail Blazers ont vaincu les Rockets à Houston dans ce qui était le premier match de Melo dans la ville. Il a accumulé 18 points et 12 rebonds dans ce qui s’est avéré être une victoire de 117-107. Après le match, Anthony a parlé de ses sentiments envers les Rockets.

Rob Carr / .

“Honnêtement, je n’ai aucune envie de revenir”, a déclaré Melo selon Jonathan Feigen du Houston Chronicle. «Je n’étais là que depuis quelques semaines. Je n’ai pas vraiment de sentiments en arrière. “

Avec le retour de Melo à pleine vitesse, nous sommes sûrs que les Rockets souhaiteraient avoir donné à Melo un peu plus de chances de réussir.

