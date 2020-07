Carmelo Anthony Lands SLAM Magazine Cover avec son fils

Carmelo Anthony est rédacteur en chef invité pour l’édition de ce mois-ci du magazine SLAM.

Carmelo Anthony a été l’une des principales voix de la NBA au cours des dernières années lorsqu’il s’agit de parler de sujets impliquant l’inégalité raciale. Melo comprend qu’il a une plate-forme massive pour apporter des changements, et il continue de s’assurer qu’il optimise sa plate-forme au mieux de ses capacités. Par exemple, lors des récentes manifestations, Anthony était l’un des joueurs qui envisageait de s’asseoir et il pensait qu’il était plus important de plaider pour l’égalité des droits, alors c’était pour gagner un championnat NBA.

Maintenant, Anthony et son fils Kiyan sont présentés sur la couverture du légendaire magazine SLAM. Ce dernier numéro portera sur l’inégalité raciale et Melo est même rédacteur invité. De toute évidence, SLAM avait l’impression que la voix de Melo était importante à partager, et maintenant il est capable de donner vie à sa vision à travers les pages du magazine.

Dans l’état actuel des choses, il semble que Melo rejoindra en fait ses coéquipiers à Orlando, en Floride. Les Trail Blazers sont neuvièmes dans la Conférence Ouest et sont actuellement sur la bulle des séries éliminatoires. S’ils veulent avoir une chance de battre les séries éliminatoires, ils auront besoin que Melo soit en pleine forme.