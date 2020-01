Carmen Salinas avoue un accident embarrassant dans un forum | Instagram

Carmen Salinas avoue dans une interview avec le journaliste Joaquín López-Dóriga, qui a fait pipi devant tout le personnel et les acteurs d’un tournage. La toute première actrice a raconté l’une des scènes les plus honteuses de sa carrière artistique emblématique.

C’était dans l’entretien avec le prestigieux López-Dóriga, qui a raconté son expérience de travail avec Miguel Delgado, qui était le réalisateur préféré de Cantinflas, avec qui il a vécu des moments honteux …

L’événement s’est produit lors de l’enregistrement de son personnage “La Corcholata“, lorsque son directeur lui a dit de boire la bière qu’il y avait, une demande à laquelle il n’a pas refusé, la prenant très rapidement lui causant une éructations bruyantes.

Et je l’ai pris comme ça (en faisant le geste) et un “rot” est venu vers moi, a expliqué l’actrice.

Le député a également expliqué que l’excès de gaz dans l’estomac se faisait entendre dans tout le cinéma: “Cela a été entendu dans tout le cinéma p # $% & e (et fait le bruit des éructations prononcées) “.

Mais, pour minimiser le moment embarrassant, Salinas Il préférait se mettre derrière le bar et entre tant de rires que ça faisait uriner …

J’ai dû me mettre derrière le bar, et rire, j’ai uriné “, a avoué l’actrice à López-Doriga, à laquelle le journaliste réagit avec une expression de” Oooohhh “” …

À l’époque, il a mentionné qu’un tel incident l’avait poussé à attaquer de rire après l’embarras provoqué par ce qui s’était produit: “Un gros roté!“.

Et j’étais derrière le bar attaqué de rire de honte que j’avais un gros rototé, corpulent, avec de la bière!

Cependant, l’actrice a précisé que ce n’était pas le pire, mais plus tard sur la bande, ils ont dû la charger de tout et de ses vêtements urinés pour la faire sortir du plateau d’enregistrement.

Ils ont dû me sortir comme ça […], l’un sur une jambe et l’autre sur le bras, et il est venu … et tous sont venus uriné “…

Avec la manière unique qui la caractérise, l’actrice a commenté qu’au moment où ils l’ont sortie du forum accompagnée du “Güero Castro“et un autre personnage (dont il n’a pas mentionné son nom), il a été vu tous les date de naissance et que cet épisode est resté dans le film et avec lui, la flaque d’urine qui est partie.

J’ai pu voir toute la date de naissance et rester dans le film … et le charcote y est resté, plus que rire “…

Il convient de noter que Carmen Salinas est l’une des actrices les plus reconnues du Mexique pour ses performances dans différents projets de films qui ont sans aucun doute été très réussis.

Elle a évidemment consolidé sa carrière dans l’industrie cinématographique en interprétant des personnages controversés, ce qui l’a amenée à être l’épouse des grandes masses, situations qui ont permis au public de s’identifier pleinement à leurs interprétations, que ce soit dans les rues de la grande ville, ou dans Lieux emblématiques de la province.

Parmi son répertoire, il existe de nombreux films, tels que “District fédéral”, “Paso de lame”, “Sex Sense”, “Long Live Tepito”, “Mon quartier”, “Carnival Night”, “Weekend in Garibaldi “,” Danzón “,” City of the Blind “,” Long road to Tijuana “,” Tonight Pancho dinner “,” Huevos rancheros “,” Entre ficheras est le diable “,” Mexican Albures “,” Corruption “,” Odeur de la mort “,” La fille dans la piscine “,” Mexicain, tu peux “,” La course ne perd jamais “et” On rit de la migra “, entre autres.

Sa simplicité, son ouverture et bien sûr, son grand charisme et sa sympathie étaient la garantie d’un spectacle inoubliable. Parmi les presas qu’il a reçus, il peut se targuer de celui reçu à New York, par le Prix ​​ACE, en outre, et a également reçu “Les palmiers dorés“sous la tutelle de Arturo Ripstein.

