Carnaval de Mazatlan 2020, dates, couronnements et événements importants

Carnaval Mazatlan 2020, dates et événements importants | INSTAGRAM

Aujourd’hui commence le carnaval international de Mazatlan 2020 “Nous sommes l’Amérique”, une célébration pleine de culture et de divertissement, où les habitants du port et les visiteurs du monde entier peuvent profiter de divers événements et nous vous disons ce qu’ils sont, quand et comment vous pouvez y assister. tout.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

La durée officielle de ce carnaval est du 20 au 25 février et est célébrée à Mazatlan Sinaloa, où les participants peuvent voir les voitures allégoriques célèbres et bien faites, des groupes qui feront que tout le monde soit présent dans la danse publique, batucada pleine de rythme, des danseurs avec des costumes flashy, des groupes de musique sinaloense et bien sûr des invités spéciaux qui rendront les Mazatlecos et les assistants de la république au maximum.

Vous pourriez également être intéressé: Carlos Rivera infidèle à Cynthia Rodríguez avec un homme, ils disent qu’il y a des preuves

Cette impressionnante fête sera pleine de défilés, de feux d’artifice et de musique live et vous pourrez en profiter dans les rues de la ville, le magnifique Malecon face à la mer et dans le centre historique, avec six vacances inégalées.

Nous listons les dates des événements du Carnaval de Mazatlan afin que vous ne manquiez aucun d’entre eux, mais ceux-ci pourraient être mis à jour dès qu’ils publieront les dates et heures officielles:

Lire aussi: Grettell Valdez: Tu ne veux pas m’adopter, demandent les fans à l’actrice

Festival gastronomique Festival gastronomique: Ce sera le jeudi 20 février de 14h à 19h, sur la Plaza Machado.

Masquerade Dance Fantasy Dance: Le jeudi 20 février, à 19 h 30

Couronnement du roi de joie: Le jeudi 20 février, à 19h30, sur la promenade de Claussen

Couronnement de la reine des jeux floraux: Le vendredi 21 février, à 20h30, au Venados Stadium.

Couronnement de la reine du carnaval: le samedi 22 février à 18h30 au Venados Stadium

Brûlure de mauvaise humeur: Le samedi 22 février, à 20h00, sur la plage du Malecon d’Olas Atas

Feux d’artifice de combat naval: Le samedi 22 février à 22h30, sur l’Atlas Wave Malecon.

Défilé inaugural: Le dimanche 23 février à 17h30, sur l’Atlas Wave Malecon

Danse pour enfants: Lundi 24 février, à 10 h 00, dans la salle spectaculaire

Couronnement de la petite reine: Lundi 24 février à 18h30 au Venados Stadium

Fête des feux d’artifice des lumières: Le lundi 24 février à 22h00, le long du Malecon

Deuxième défilé: C’est le mardi 25 février, à 16h30, depuis l’aquarium sud le long du Malecon.

.