Carnaval Mazatlan 2020, aujourd'hui la Libye Gavica Farriols sera couronnée reine

Le Mazatlan International Carnival 2020 “We are America” ​​atteint l’un des moments clés, car ce samedi sera le couronnement de la figure principale de l’événement, La Reine du Carnaval.

Le carnaval est une célébration pleine de culture et de plaisir, donc les habitants du port et les visiteurs du monde entier profitent déjà des différents événements et aujourd’hui l’un des moments les plus attendus arrive donc nous vous racontons tout sur ce couronnement attendu .

La Libye Gavica Farriols a été élue reine du carnaval international de Mazatlan 2020 le 1er février, devenant l’un de ses rêves réalisés, car elle avait toujours rêvé de ce moment et l’avait réalisé grâce à beaucoup d’efforts et de concentration.

La nouvelle souveraine de la célébration n’est pas la première de sa famille à porter la couronne de la reine, car c’est la cinquième qui est proclamée reine, pour cette raison, beaucoup pensaient que par son nom de famille, elle avait déjà le poste assuré, cependant, elle se préparait il y a quelques années pour l’événement, il a donc gagné en fonction de sa motivation.

Aujourd’hui sera couronné, en continuant avec la désormais “lignée” de sa famille, il est possible que cela se poursuive encore plusieurs générations, même si cela dépendra également de l’effort que vous y consacrez, car ce type de réalisation ne vient pas seul.

Le couronnement de la reine du carnaval aura lieu le 22 février à 18h30 au stade Venados, où le gouverneur de l’État Quirino Ordaz Coppel et son épouse, Rosy Fuentes de Ordaz, placeront le maximum sur leur tête. prix, la couronne de la Reine du Carnaval.

Lorsque la reine recevra sa couronne, un feu d’artifice sera lancé pour annoncer que le port a un nouveau souverain à son maximum. La belle Libye représentera votre position avec le plus grand respect et la dignité que vous méritez, car la fin du carnaval continue de représenter votre position à différentes périodes de l’année et dans différentes parties du pays.

L’événement du couronnement réunira 100 danseurs dirigés par les chorégraphes Guillermo Carrillo, Ernesto Crespo, Javier Arcadia, Gualberto Castro et Agustín Martínez.

Cet événement principal, qui aura lieu au Teodoro Mariscal, recevra deux grands artistes mexicains, Yuri et Carlos Rivera.

