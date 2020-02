Carnaval Mazatlan 2020, comment acheter des billets

Les billets pour le grand événement du carnaval de Mazatlan ont commencé à être vendus depuis le 6 décembre, au box-office du théâtre Angela Peralta et dans les modules officiels, les applications sur les appareils électroniques et en ligne, où ils vendent des billets à les différents couronnements du Carnaval international de Mazatlan 2020 «Nous sommes l’Amérique, la joie, la joie et l’espérance».

Les modules officiels sont situés à l’intérieur du centre commercial La Gran Plaza de 11h00 à 20h00, dans le bâtiment de l’Institut municipal de la culture, du tourisme et des arts de Mazatlan, qui se trouve dans l’avenue Miguel Alemán # 203 de la colonie. Centre, avec l’horaire de 9h00 à 17h00, et à la billetterie du Théâtre Angela Peralta de 9h00 à 14h00 et de 16h00 à 19h00.

Pour acheter des billets par voie électronique, vous devez vous rendre sur www.culturatickets.mx ou en téléchargeant l’application pour les appareils mobiles Culture Tickets, pour les utilisateurs qui utilisent le système d’exploitation IOS, ainsi que pour Android.

Pour voir Remmy Valenzuela au couronnement du roi du carnaval dans le parc des villes sœurs le jeudi 20 février sera gratuit.

Pour voir Pepe Aguilar et son grand spectacle musical, le vendredi 21 février, ainsi que pour voir Carlos Rivera et Yuri, qui chanteront au couronnement de la Reine du Carnaval le samedi 22 février, coûteront le diamant: 2 mille 100 pesos, or: mille 600 pesos, argent: mille 300 et bronze: 900 pesos.

La musique et l’énergie de J Balvin prendront le relais lors du couronnement du vainqueur du trône à la reine Infantil, les prix sont en diamant: 2 mille 600 pesos, or: 2 mille 100 pesos, argent: mille 900 et bronze: mille 100 pesos

Pour assister à voir le Los Recoditos Band, qui sera le lundi 24 dans le serpa gratuit Park Cities Sisters, pour entrer dans la zone de High Waves, il y a toujours un paiement assez bas dans les modules de la zone.

