La pause hivernale habituelle que de nombreuses séries américaines réalisent nous a laissé pendant quelques semaines sans «The Walking Dead» et avec plusieurs inconnues à résoudre. Cependant, l’attente est terminée et la fiction est de retour pour continuer la diffusion de sa dixième saison. La dernière chose que nous avons vue nous a laissé notre âme en suspens, car un petit groupe dirigé par Daryl était pris au piège dans une grotte pleine de centaines de marcheurs, un piège Alpha qui a fait leur vie dans l’air. De plus, nous avons vu comment Gamma a découvert la vérité sur son leader, une trahison qui a amené la femme à révéler à Aaron des informations privilégiées sur les Whispers. Aussi Michonne partait en bateau avec Virgile sous la promesse d’obtenir des armes pour défendre les leurs. Tout cela s’est produit alors qu’à Alexandrie, ils regrettaient toujours la mort de Siddiq, tué par Dante.

dans cette neuvième chapitre de la dixième saison de “The Walking Dead”, intitulé “Squeeze”, que nous pouvons voir dans VOSE à l’aube du dimanche au lundi et doublé en espagnol tous les lundis soirs à FOX Espagne, Daryl, Carol et compagnie font tout leur possible pour trouver une issue et s’échapper de la grotte de marcheurs infectée. Ce ne sera pas une tâche simple, d’autant plus que les Whispers sont à l’affût pour les empêcher de s’en sortir vivants. Pendant ce temps, Negan décide de parler à Alpha pour expliquer ses soupçons, une théorie qui, si elle était vraie, pourrait lui faire gagner de nombreux points avec le leader Whispers.

Les soupçons de Negan

Alpha et Beta dans ‘The Walking Dead’

Une fois qu’il s’est rendu compte qu’il avait perdu tout ce qu’il avait construit en tant que chef des Sauveurs, Negan a accepté de vivre à Alexandrie et d’essayer de survivre de la meilleure façon possible. Cependant, tuer Margo tout en défendant Lydia a changé tous les plans. Ce fut le tournant dans le destin de Negan, qui, après plusieurs épisodes pratiquement passés inaperçus, est retourné à l’action et fait partie du jeu. Gagner l’appréciation d’Alpha n’était pas très compliquéEh bien, réussir certains tests était la seule procédure qu’il devait effectuer. Peut-être que la facilité de rejoindre le groupe était étrange, mais dans cet épisode, nous avons révélé la raison de cette acceptation rapide par Alpha.

Le chef des Whispers a vu dans Negan une personne forte et qu’il pouvait leur être fidèle, mais il a également vu un homme avec lequel il pouvait répondre à d’autres types de besoins plus charnels. De cette façon, en récompense, Alpha se déshabille avant que Negan ne soit emporté par la passion et d’avoir une rencontre sexuelle avec lui. Visuellement c’est une image quelque peu dérangeante, surtout si l’on tient compte qu’elle n’a pas enlevé le masque même pour l’embrasser. Mais l’important ici est que Alpha a une nouvelle fois démontré une nouvelle faiblesse se laisser emporter par la luxure, un aspect de plus qui le rend un être beaucoup plus humain et vulnérable de ce qu’il croit et veut paraître devant son groupe. Par conséquent, en plus de Lydia, Negan pourrait également faire partie de son talon d’Achille, une pièce de plus qu’ils pourraient utiliser pour la terminer et, par conséquent, avec les Whispers.

Laissant de côté cet événement inquiétant, nous devons prendre du recul pour comprendre cette récompense Alpha soudaine et inattendue. La femme a décidé accorder ce prix à Negan après avoir osé lui dire qu’il soupçonne que Gamma C’est la personne qui vous trahit. La vérité est qu’il n’a pas raté le coup, car c’est la jeune femme qui a dit à Aaron où se trouvait la horde. Les doutes d’Alpha confirment qu’il n’avait pas vraiment prévu de laisser Daryl et le reste dans la grotte pris au piège, c’était une accumulation de circonstances qui l’ont fait agir de cette manière. Aussi Gamma confirme qu’il est honnête et qu’il pouvait changer de côté s’ils le laissaient. Essayez au moins avant qu’Alpha ne confirme les soupçons de Negan et ne la termine.

Pris et sans sortie apparente

Le groupe piégé dans la grotte dans «The Walking Dead»

L’intrigue principale de cet épisode se concentre sur ce groupe qui était piégé dans la grotte. Si vous vous attendiez à une dose d’émotion et d’action, vous avez de la chance, eh bien plusieurs séquences parviennent à nous couper le souffle, craignant pour leur vie. Cependant, les conversations habituelles et l’union de problèmes personnels avec des actions et des impulsions effrayantes qui ne résolvent rien n’ont pas manqué non plus. Se concentrant sur son voyage à travers la grotte, agir en groupe a toujours été utile et le meilleur moyen de sortir de tout problème. Dit et fait, travailler et penser en équipe parviennent à surmonter une première section. De plus, quand Magna a été attaquée par les Whispers, personne n’a hésité à courir pour l’aider, quoi qu’il arrive, ils restent une famille.

Un nouvel obstacle survient lorsque Carol montre des signes de claustrophobie, quelque chose que vous auriez peut-être envisagé avant d’arriver quelque part Avec le soutien de tous, il continue d’avancer jusqu’à ce qu’il atteigne un tunnel étroit qui les rapproche de la sortie. C’est alors que nous subissons à nouveau un petit arrêt cardiaque, surtout lorsque La vie de grandeur de Jerry est en danger quand il est coincé et d’être atteint par plusieurs promeneurs. Heureusement, ses coéquipiers parviennent à le faire sortir sans être mordu, mais nous regrettons presque une nouvelle perte d’un des personnages les plus nobles.

L’insouciance coûte cher

Lauren Ridloff est Connie dans ‘The Walking Dead’

Finalement ils parviennent à trouver la sortie, quelque chose qui n’a pas été compliqué car les Whispers ont fait l’erreur d’indiquer le chemin. D’une manière ou d’une autre, ils ont dû justifier leur départ si tôt et cela a été un moyen efficace et crédible de le faire. Mais si vous pensiez que tout était déjà résolu, vous vous trompiez. Carol remet la vie de son peuple en danger quand il décide de faire marche arrière pour tenter de voler dans les airs vers la horde, obligeant Daryl, Magna et Connie à la quitter tandis que les autres tentent de faire le plus grand trou pour sortir. Ainsi, bien qu’ils parviennent à l’atteindre à temps avant sa mort dans la tentative, tout le monde parvient à s’échapper moins Magna et Connie, qui se font piéger après l’effondrement de la sortie.

Voyant que Jerry ne pouvait pas tenir la partition, il était clair que quelque chose comme ça allait se produire. L’attitude de Carol laisse beaucoup à désirer pendant un certain temps. La mort de Henry l’a affecté de telle manière que nous avons perdu cette femme sensible et en difficulté que nous aimions tant. Si nous avons toujours flatté son évolution, c’est l’un des personnages qui s’est le mieux développé depuis le début, maintenant on le voit faire des bonds. Son imprudence revient cher à son peuple, quelque chose qui peut être contradictoire si nous nous souvenons et nous rappelons que l’une des choses que Carol craignait le plus était de voir son peuple en danger et de ne rien pouvoir faire pour l’éviter. S’il est vrai que son attitude est justifiée par cette douleur et cette colère après la mort de son fils, nous espérons que cet événement marque un avant et un après et Carol reconsidérer et comprendre que vous ne pouvez pas continuer comme ça.

De plus, face à cette nouvelle situation, les sentiments de nos protagonistes sont à nouveau en pleine floraison. D’un côté, Carol se sent coupable parce que maintenant Daryl a perdu Connie, avec laquelle il a commencé à avoir une très bonne et étroite relation. La colère de l’archer est évidente, mais nous savons que fera l’impossible pour les faire vivre, bien que nous ne sachions pas si elle pourra pardonner à son amie. D’un autre côté, l’histoire d’amour de Magna et Yumiko était en pause et ne sachant pas très bien s’ils allaient avoir un avenir ensemble, mais maintenant que Magna pourrait ne pas revenir en vie, Yumiko peut comprendre que l’amour qu’ils ressentent est beaucoup plus puissant que tout le reste. Nous ne pouvons pas non plus oublier les Whispers, qui ne resteront pas immobiles avant les derniers événements.

