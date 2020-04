Carole Baskin ne veut pas de vrais gros chats dans l’émission de Kate Mckinnon, dit que ce serait «cruel»

Kate McKinnon jouera Carole Baskin de Tiger King dans une nouvelle série. Baskin a fait savoir qu’elle n’était pas satisfaite de la série Netflix. Maintenant, elle demande publiquement à McKinnon d’éviter d’utiliser de vrais gros chats pour raconter l’histoire de sa rivalité avec «Joe Exotic» ou Joseph Maldonado-Passage.

Carole Baskin a partagé sa réaction à «Tiger King»

Tiger King a suivi tous les événements qui ont conduit Maldonado-Passage à être reconnu coupable de deux chefs d’embauche pour meurtre, de huit chefs de violation de la loi Lacey pour falsification des registres d’espèces sauvages et de neuf chefs de violation de la loi sur les espèces en voie de disparition. Il a été condamné à 22 ans de prison.

Il a essayé d’embaucher quelqu’un pour assassiner Baskin. C’est parce qu’elle visait à arrêter son entreprise d’élevage de gros chats et d’avoir un zoo pour enfants centré sur leurs petits.

La série s’est également concentrée sur les réclamations de Maldonado-Passage contre Baskin. Il l’a accusée d’être impliquée dans la disparition de son mari, Don Lewis. Cependant, il n’y a aucune preuve d’un acte criminel dans sa disparition.

Baskin a depuis partagé sa déception sur la série Netflix dans un article de blog intitulé «Réfuter Netflix Tiger King». Elle a écrit que les cinéastes ont affirmé que le projet serait axé sur les mauvais traitements infligés aux gros chats.

“Il n’y a pas de mots pour dire à quel point il est décevant de voir que les docuseries non seulement ne font rien de tout cela, mais ont pour seul objectif d’être aussi salaces et sensationnelles que possible pour attirer les téléspectateurs”, lit le post. “Dans le cadre de cela, il a un segment consacré à suggérer, avec des mensonges et des insinuations de personnes qui ne sont pas crédibles, que j’ai joué un rôle dans la disparition de mon mari Don il y a 21 ans.”

Kate McKinnon jouera Baskin dans un spectacle

Le phénomène Tiger King reviendra probablement. C’est parce que le podcast de Wondery, Joe Exotic est en train d’être adapté dans une émission de télévision scénarisée.

McKinnon est le producteur exécutif du spectacle avec Hernan Lopez et Marshall Lewy de Wondery. Elle va également jouer Baskin dans le projet. Il n’y a pas d’autres détails, mais Baskin réagit déjà aux nouvelles.

Elle ne veut pas de vrais gros chats dans la série

Carole Baskin | Netflix

Baskin réagit maintenant aux nouvelles de l’émission de McKinnon. Elle a une demande et c’est pour éviter d’utiliser de vrais gros chats pour la série.

«Kate McKinnon est une merveilleuse actrice. Big Cat Rescue implore Kate McKinnon de ne pas utiliser de vrais gros chats et petits dans la création de sa série », a-t-elle déclaré dans un communiqué donné à Entertainment Weekly. «Le podcast Wondery, qui est la base de sa série, explore l’élevage, l’abus et l’exploitation effrénés des félins par l’éleveur et exposant Joe Exotic. Ce serait cruel d’utiliser de vrais gros chats dans une série télévisée sur la cruauté envers les gros chats. »

La déclaration suggère également ce que le spectacle devrait faire à la place. “Nous exhortons McKinnon à utiliser l’imagerie générée par ordinateur (CGI) des chats dans l’exposition plutôt que de forcer les vrais gros chats à souffrir juste pour divertir le public”, lit le communiqué.

Il continue ensuite à parler du message de ce projet. “Nous espérons que McKinnon a une passion pour les animaux et que sa série se concentrera sur la vie horrible des grands félins captifs lorsqu’elle est exploitée par des éleveurs comme Joe Exotic”, ajoute le communiqué. “Nous espérons en outre qu’elle exhorte le public à soutenir le Big Cat Public Safety Act qui mettrait fin à l’abus des petits animaux en Amérique.”

Il n’y a pas encore de détails sur la façon dont le spectacle abordera la représentation des chats.