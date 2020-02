Carole Radziwill partage la façon dont elle a vraiment participé à l’émission

Carole Radziwill de The Real Housewives of New York City raconte comment elle a fini par être castée dans l’émission.

Elle a révélé qu’elle ne connaissait vraiment aucun des acteurs avant de rejoindre la série. Ajoutant qu’elle n’était pas non plus des amis proches avec le producteur Andy Cohen. Radziwill a déclaré à Heather McDonald sur son podcast Juicy Scoop avec Heather McDonald qu’elle a abordé la série avec un immense humour, certaines de ses blagues passant par-dessus la tête des acteurs (et parfois des producteurs).

Dorinda Medley et Carole Radziwill | Bennett Raglin / . pour Smash + Tess

En fait, la ligne classique que Radizwill a livrée sur le fait qu’il ne reste que quelques bons étés était une blague, a-t-elle partagé. Elle a ajouté qu’avoir le sens de l’humour était la façon dont elle avait passé la majorité de ses six saisons dans la série.

Elle n’était pas une amie proche d’Andy Cohen

La plupart des femmes au foyer se retrouvent dans l’émission via une connexion avec un acteur actuel. Cependant, Radziwill a été choisie lors d’une conversation qu’elle a eue avec Cohen. “Je n’étais pas ami avec aucun des [the cast],” elle partage. «Et je sais maintenant qu’ils le lancent davantage. Mais lors de la saison cinq, je pense qu’ils tiraient comme quatre femmes et Andy cherchait des femmes pour prendre leur place. »

Andy Cohen et Carole Radziwill assistent à la première partie de la saison 9 de “The Real Housewives Of New York City” | Robin Marchant / .

Alors que Radziwill dit qu’elle connaissait Cohen, ce n’étaient pas les amis très unis qui étaient décrits dans les médias. «Je le connaissais [but] l’idée qu’Andy et moi étions comme des meilleurs amis était une idée fabriquée dans la presse et a en quelque sorte pris une vie propre », partage-t-elle.

«Andy et moi nous connaissions depuis longtemps grâce à des amis communs, nous avions de très bons amis communs», dit-elle. «Je n’ai jamais dîné seul avec Andy. Pour être honnête, quand je suis allé à ce dîner, avec nos amis communs, il a mentionné que je ferais le spectacle. Je ne savais même pas qu’il avait un spectacle. Je savais qu’il avait un talk-show, mais je n’avais jamais vu le show. ” Elle ajoute: “Je n’ai regardé aucune femme au foyer.”

La curiosité l’a attirée vers le projet

Elle a déclaré que sa curiosité à propos de l’émission l’avait amenée à envisager de rejoindre RHONY. Radziwill a ajouté que la franchise ne faisait que quelques saisons avec une poignée de villes lorsqu’elle a été invitée à rejoindre le spectacle. «Il m’a donc simplement demandé si j’envisagerais cela», se souvient-elle. «Et en partie, ne sachant pas de quoi il s’agit. En partie ma curiosité générale pour toutes sortes de choses, car les journalistes sont programmés par nature. Et m’entraîner à être curieux de beaucoup de choses qui m’intriguaient en quelque sorte. »

Lors de son dîner avec Cohen, elle a partagé sa lignée, ce qui (bien sûr) a suscité l’intérêt de Cohen. «Je racontais une histoire à propos de mon défunt mari qui faisait partie de l’aristocratie, un prince en Pologne», se souvient Radziwill. «Et sa famille poursuit le gouvernement depuis environ 50 ans pour récupérer ses châteaux. Cela a été pris pendant la Seconde Guerre mondiale. »

Elle dit qu’elle racontait à Cohen et au reste des convives cette «histoire drôle». Ajoutant: “Je suppose que je suis maintenant baron de la terre. J’ai cette terre et ce château. Et il a dit: «Que voulez-vous dire? Tu es comme une baronne? “J’ai dit non, je plaisante, mais techniquement je suis une princesse parce qu’Anthony est un prince. Et puis il a juste dit: “Envisageriez-vous de faire une émission Housewives?” Et c’est ainsi que tout a commencé! ”