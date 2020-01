Carole Radziwill revient-elle à ‘RHONY’ après la sortie de Bethenny Frankel?

Carole Radziwill a quitté The Real Housewives of New York City en 2018 après six saisons. L’ancienne star de Bravo a déclaré que son temps sur le spectacle était terminé et voulait revenir à sa passion pour le journalisme. Radziwill a connu une saison difficile alors qu’elle a vécu des retombées avec sa co-star la plus proche, Bethenny Frankel. Cette dernière ayant quitté la série télé-réalité, les fans se sont demandé si le journaliste était prêt à revenir.

Bethenny Frankel et Carole Radziwill | John Lamparski / . / Bennett Raglin / . pour Smash + Tess

“Non, je ne reviendrais pas”, a déclaré Radziwill à Hollywood Life. “Il y a des femmes dans la série avec lesquelles j’ai encore un lien authentique, que je respecte et admire, mais je ne reviendrais pas sur la série. Ce n’est pas quelque chose que j’envisagerais de refaire, car j’ai l’impression qu’il n’y a vraiment plus rien à explorer là-bas pour moi. ”

L’ancien journaliste a fermé la porte en faisant un retour à RHONY. Elle a fait ces commentaires lors d’un événement le 14 janvier où les anciennes co-stars Heather Thomson et Dorinda Medley étaient également présentes. Bien qu’elle ne veuille pas faire de la réalité, elle est en train d’adapter un livre pour la télévision.

«Je suis ouverte à faire des émissions de télévision par script basées sur mes expériences», a-t-elle ajouté. “C’est en quelque sorte davantage mon intérêt, et d’autres projets qui ne sont pas des projets de réalité ou des projets de télévision scénarisés. Je pense que c’est la direction dans laquelle ma vie me mène. Et, vous savez ce qu’ils disent à Hollywood, “Montez à cheval dans la direction où ça va”, et le cheval ne va certainement pas vers la téléréalité. “

Heather Thomson, Carole Radziwill et Dorinda Medley | Bennett Raglin / . pour Smash + Tess

Pourquoi Bethenny Frankel a-t-elle quitté ‘RHONY’?

Avant le début de la production de la saison 12 de RHONY, Frankel a annoncé qu’elle quittait le spectacle en prenant tout le monde par surprise.

“J’ai décidé de quitter la franchise” Housewives “pour explorer mon prochain chapitre”, a déclaré Frankel dans un communiqué via Variety. «Il est temps de passer à autre chose et de me concentrer sur ma fille, ma philanthropie et mon partenariat de production avec Mark Burnett, produisant et mettant en vedette des émissions qui représentent un changement dans la conversation pour les femmes. Avec les changements dans la culture moderne, je veux souligner la force, la confiance et le pouvoir imparable des femmes. »

Depuis lors, Frankel s’est concentrée sur son contrat de production et sur le développement de quelques idées.

«Nous en sommes à une étape sur le papier juridique pour deux émissions sur lesquelles je travaille en partenariat avec Mark Burnett – une dans laquelle je serais, qui se concentrerait sur moi et sur de nombreux aspects commerciaux de moi-même et la prochaine étape de mon la vie », a déclaré Frankel sur Entertainment Tonight. “Et l’autre, je n’y suis pas. Je le produis.”

La sortie de Bethenny Frankel était bonne pour le casting

Alors que RHONY continuait sans Frankel, Luanne de Lesseps a déclaré que c’était bénéfique pour le casting. Sans le fondateur de Skinnygirl, les autres dames ont pu briller davantage.

“Je pense que l’ensemble de la distribution est soulagé, d’une certaine manière, et cela laisse aussi de la marge de manœuvre pour que d’autres femmes brillent et montrent leur personnalité parce que beaucoup de Bethenny venait et volait en quelque sorte la série”, a déclaré De Lesseps lors d’une interview sur Spectacle SiriusXM de Jenny McCarthy. “Mais devinez quoi, elle ne peut pas voler notre émission. Cette saison est incroyable et j’ai hâte que tout le monde voie la nouvelle saison. “

La nouvelle saison de RHONY devrait être diffusée cette année sur Bravo.