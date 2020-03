Carole & Tuesday partie 3 est-elle confirmée? L’anime de Netflix a toujours des fans qui en redemandent! – HITC

L’année dernière, les fans d’anime ont reçu le cadeau incomparable de Carole & Tuesday, mais les espoirs se sont vite transformés en partie 3.

Quelle année pour la télévision 2019!

Il a fourni un travail précieux dans tous les genres, que vous soyez dans la comédie ou la science-fiction de haut niveau. En réfléchissant aux versions de l’année, il est vraiment étonnant de voir combien de solutions ont été proposées par Netflix.

Le service de streaming populaire a considérablement intensifié son jeu, allant même jusqu’à proposer de nouvelles masterclasses telles que Martin Scorsese (The Irishman) et Noah Baumbach (Marriage Story) dans le domaine du cinéma. Pour les fans de dessins animés, en revanche, un titre est vraiment sorti du lot…

Bien sûr, c’est l’inspiration unique de Carole & Tuesday. Réalisée par Shinichirō Watanabe, la série a emporté le public dans son charmant conte de deux musiciens en herbe qui forment un duo remarquable.

Nous n’en avons toujours pas assez, mais nous devons nous demander: c’est ça?

Carole & Tuesday partie 3 a-t-elle été confirmée?

Non, Carole & Tuesday partie 3 n’a pas été confirmée.

Les deux premières parties étaient composées de douze épisodes chacune, mais en fait, elle était envisagée comme une série de 24 épisodes. Ils l’ont simplement divisé en deux.

Cela explique le délai d’exécution rapide de la partie 2.

Quelle est la probabilité que Carole & Tuesday partie 3?

Tant de fans sont toujours désespérés pour plus d’épisodes de Carole & Tuesday.

Ce sont des personnages que nous avons rapidement appris à aimer, et leurs talents fourniront sûrement de nombreuses pistes à explorer. Le concept est loin d’être épuisé.

Cependant, si l’on tient compte du créateur Shinichiro Watanabe, les chances d’en avoir plus semblent un peu minces. Ils nous ont donné les goûts de Samurai Champloo et Cowboy Bebop, qui sont incroyablement populaires, et pourtant, nous n’avons que 24 épisodes de chacun.

C’est une triste pensée que cela puisse se terminer ici, surtout compte tenu de la façon dont les admirateurs de la lune seraient avec plus de choses à rentrer.

Les fans parlent de Carole & Tuesday sur Twitter

Un certain nombre de publics ont afflué sur Twitter pour donner leur avis sur la série bien-aimée.

L’un d’eux a écrit: «Je viens de terminer Carole et mardi, et wow, tant de talent et d’amour ont été mis dans le spectacle. Les 7 minutes miraculeuses étaient tout ce que j’espérais et tout ce qu’il fallait: réconfortant, plein d’espoir et parfaitement concluant. Merci Studio Bones et Shinichirō Watanabe. »

Étonné, un autre a ajouté: “Bruh, ils ont vraiment réuni Denzel Curry et Flying Lotus pour Carole & Tuesday … Je suis secoué. Je pense qu’Ezekiel est mon nouveau personnage préféré. »

De même, l’un d’eux a pesé dans «Carole & Tuesday pourrait très bien être mon anime de l’année. Il aurait très facilement pu emprunter la voie élitiste pour dire que la pop manufacturée est «mauvaise», mais va très loin pour valider la musique dans son ensemble, quelle que soit la source ou la perception de l’artifice. »

