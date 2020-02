Caroline Flack décède: l’hôte de «Love Island UK» est décédée à 40 ans

HISTOIRES CONNEXES

Caroline Flack, ancienne animatrice de Love Island UK, est décédée à l’âge de 40 ans.

La personnalité de la télévision britannique est décédée par suicide. Elle a été retrouvée samedi à Londres, selon l’avocat de sa famille. La famille a également fourni la déclaration suivante à Sky News, qui se lit comme suit:

«Nous pouvons confirmer que notre Caroline est décédée aujourd’hui, 15 février. Nous demandons à la presse de respecter la vie privée de la famille en ces temps difficiles et nous demandons qu’elle ne fasse aucune tentative pour nous contacter et / ou nous photographier. »

Flack a présidé Love Island UK – qui diffuse Stateside sur Hulu – jusqu’à la saison 5. Elle a été supprimée en tant qu’hôte en décembre et remplacée par Laura Whitmore, à la suite d’allégations selon lesquelles elle aurait agressé son petit ami, le joueur de tennis anglais Lewis Burton. Elle devait être jugée le 4 mars.

Elle a débuté comme actrice dans la série britannique de sketchs Bo ’Selecta! en 2002. Elle a finalement fait carrière en tant que personnalité de la télévision et de la radio, en présentant des séries de téléréalité comme Escape From Scorpion Island, Gladiators et I’m a Celebrity, Get Me Out of Here! MAINTENANT!

Flack a ensuite co-animé la série complémentaire X Factor The Xtra Factor, puis a présidé la saison 12 de X Factor proprement dite, aux côtés d’Olly Murs. En 2014, elle a remporté la saison 12 de Strictly Come Dancing de la BBC avec son partenaire de danse Pasha Kovalev.