Caroline Flack, la présentatrice de ‘Love Island’, décède à 40 ans

Caroline Flack, une animatrice de télévision britannique âgée de 40 ans, a été retrouvée morte dans son appartement à Londres le samedi 15 février, au moment où les médias britanniques ont commencé. Comme l’a confirmé l’avocat de la famille de la chaîne Sky New, le professionnel se serait suicidé, devenant ainsi le troisième suicide d’une célébrité liée à l’émission de téléréalité britannique Love Island, après la mort des anciens concurrents Mike Thalassitis et Sophie Graydon

La présentatrice Caroline Flack

Flack était surtout connu pour avoir travaillé devant «Love Island», réalité de la chaîne ITV, de 2015 à 2019. En outre, Caroline a également eu l’occasion de présenter d’autres formats parmi les plus importants de la télévision britannique, tels que «The X Factor», «I’m a Celebrity» ou «Get Me Out Of Here Now», et est même devenue la lauréate du spectacle de talents de danse «Strictly Come Dancing» en 2014. Une large trajectoire pour laquelle beaucoup de ses collègues professionnels ont déploré publiquement ce qui s’est passé, comme cela s’est produit dans les cas de Dan Walker, Eamonn Holmes ou Phillip Schofield, en plus d’autres célébrités .

“Nous demandons à la presse de respecter l’intimité de la famille en ces temps difficiles et nous lui demandons de ne pas essayer de nous contacter ou de nous photographier”, a demandé la famille, dans un communiqué confirmant la mort tragique de Caroline. Une triste nouvelle qu’ITV a annoncé qu’il ne diffuserait pas un épisode vedette de “ Love Island ” programmé pour être diffusé à 21 heures le samedi 15 février sur ITV2. À cela s’ajoute la décision de Channel 4 d’annuler la diffusion de l’émission «The Surjury», présentée par Flack, après avoir exprimé ses condoléances à la famille du défunt.

Un temps compliqué

Caroline Flack ne passait pas un bon moment: Le 14 décembre 2019, la présentatrice a été arrêtée en raison d’une prétendue altercation avec son partenaire, Lewis Burton, qui l’a accusée de l’avoir attaqué avec une lampe, ce qui l’a poussée à quitter son rôle de présentatrice devant «Love Island». Bien que Flack ait plaidé non coupable et que Burton ait fini par revenir sur ces accusations, après une audience rapide tenue le même mois, une ordonnance d’interdiction a été émise dans laquelle il était même interdit à Caroline de contacter son petit ami. Malgré tout, Burton lui-même a partagé une histoire sur Instagram au début du mois, dans laquelle il a déclaré: “Caroline est ma petite amie. Tout ce que vous lisez est faux.”, en raison de moyens de harcèlement. En fait, Lewis a partagé une image avec Flack dans une histoire, à l’occasion de la Saint-Valentin, tandis que Flack a publié plusieurs instantanés avec son chien ce jour-là, accompagné d’un cœur comme description.

.