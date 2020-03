«Carol’s Second Act» Saison 2: renouvelée ou annulée? – Récapitulation finale

Le médecin est là, mais pas Frasier Crane.

Le deuxième acte de Carol, qui a clôturé la saison 1 jeudi, a présenté Kelsey Grammer, quintuple lauréat des Emmy Awards, dans un rôle potentiellement récurrent.Mais avant de révéler qui il a joué, récapitulons rapidement les événements qui ont conduit à son introduction.

Dans l’épisode, les Drs. Frost et Jacobs ont réuni tout le monde pour une réunion du personnel, où il a été annoncé que la stagiaire Carol avait été sélectionnée pour présenter un cas lors des grandes rondes. Puis, dans une triste nouvelle, Frost a confirmé que le chef de cabinet de 97 ans du Loyola Memorial, le Dr Herman, était décédé. Son poste devrait être pourvu, et les deux candidats les plus probables étaient le petit ami de Carol, le Dr Lewis, et l’homme qui secrètement se languissait d’elle, le Frost susmentionné.

Plus tard, Lewis a demandé à Carol de reconsidérer son discours lors des grandes rondes, car cela pourrait affecter ses chances de devenir le nouveau chef de cabinet. (Il y avait déjà des rumeurs selon lesquelles Carol avait la possibilité de le faire parce qu’elle et Lewis sont un élément, donc Carol a accepté de revenir sur l’offre.)

Carol est venue à regretter cette décision après qu’il était trop tard pour inverser le cours. Après avoir failli perdre une patiente parce qu’elle s’en remettait au Dr Gilbert malgré son meilleur jugement, Carol s’est rendu compte qu’il était mal de s’en remettre à son petit ami plus tôt; elle s’est retournée et a fait ce que Lewis voulait, ce qui lui a coûté une opportunité qu’elle avait gagnée. Alors elle a donné à Lewis un morceau de son esprit, puis a mis fin à leur relation.

Il a finalement été révélé que ni Frost ni Lewis ne seraient le prochain chef de cabinet. Frost s’est retiré de la course et Lewis a été abandonné en faveur d’une location extérieure. Quelques instants plus tard, Grammer est entré et a été présenté comme Richard Kenny, l’ex-mari de Carol! Il était venu offrir un cadeau d’anniversaire à leur fille Jenny – et révéler qu’il venait d’être embauché comme successeur d’Herman, au grand dam de Carol.

Si le deuxième acte de Carol est choisi pour la saison 2 – une décision de renouvellement n’a pas encore été prise – Grammer se reproduira tout au long de la deuxième année. Le concert le réunit avec Patricia Heaton, avec qui il a joué dans la sitcom de courte durée de Fox Back to You.

Qu’avez-vous pensé de la première saison de Carol’s Second Act dans l’ensemble? Le rôle de Grammer suscite-t-il votre intérêt pour une éventuelle saison 2? Pesez via les sondages suivants, puis sonnez dans les commentaires.