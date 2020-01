Carr Fernando Carrillo nie avoir un trio avec un transsexuel

Fernando Carrillo

L’acteur affirme que la nouvelle est fausse, car il ne connaît même pas les personnes avec lesquelles il aurait été impliqué.

Fernando Carrillo a démenti les rumeurs selon lesquelles il aurait “couché” avec un transsexuel.

L’acteur nie ce qui apparaît dans une publication, que pendant une nuit de boissons à côté de Pedro Ferriz Hijar, ils ont eu un trio sexuel avec une personne trans.

«C’est vraiment triste, inhabituel, à quel point nous sommes des artistes vulnérables à des médias aussi déplorables que ce magazine, je ne l’utilise que pour nettoyer la crotte du chien, le filet. Ce qu’ils ont mentionné aujourd’hui, je ne peux pas croire, à d’autres occasions, j’ai voulu les poursuivre, pour d’autres mensonges qu’ils ont dit, mais c’était la goutte qui a renversé le verre. Tout est déjà entre les mains de mes avocats et ils seront en charge de contacter ce magazine, ce cancer médiatique … les mensonges qu’ils racontent et comment ils nuisent aux gens qui travaillent et qui se lèvent en pensant à travailler tous les jours, c’est inhabituel », A déclaré l’acteur dans des déclarations au Diario Enough !.

“Cette note est notoirement fausse, car je ne connais même pas les personnages avec lesquels je suis impliqué”, a ajouté l’artiste.