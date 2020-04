Carrie Bradshaw a-t-elle imaginé ses copains?

Et si quelqu’un vous disait votre sexe préféré

et le personnage de City était le fruit de l’imagination de Carrie Bradshaw? Il

aurait probablement complètement bouleversé le spectacle et vos sentiments à ce sujet.

Eh bien, c’est exactement ce que Sarah

Jessica Parker, qui a interprété Carrie pendant six saisons sur HBO et dans deux films,

aimerait croire les fans. L’actrice chevronnée a pris un podcast pour lui suggérer

célèbre personnage a créé ses amis dans son esprit pour aider à la propulser en avant

colonne de sexe.

Sarah Jessica Parker a déjà suggéré ses amis de Sex and the City

étaient imaginaires

En 2016, Parker est apparu sur le podcast, Nerdist,

et a discuté de son temps sur Sex and the City. Au milieu du

interview, Parker a largué une bombe qui a choqué les fans du monde entier. Elle

a suggéré que Carrie

était le seul «vrai» personnage de Sex and the City. Parker a expliqué que

Samantha Jones, Miranda Hobbs et Charlotte York étaient des «archétypes» de différents

femmes.

Sarah Jessica Parker en tant que Carrie Bradshaw | Brian Ach / WireImage

le

Verge a expliqué que Parker a essentiellement déclaré que chacune des femmes, et

les événements de la vie qu’ils ont traités au cours des six saisons de Sex and the

City, ont été composées par Carrie pour les besoins de sa chronique sexuelle. Alors,

l’amitié des femmes, qui semblait être le thème sous-jacent de la

la série, était simplement un fruit de l’imagination de Carrie, et un moyen de

fondant la colonne fictive que Carrie a écrite pour le New York Star.

La théorie de Parker aurait pu retenir l’eau. Monologues de Carrie

dans chaque épisode pourrait donner une crédibilité à la théorie de Parker. Les monologues, qui

a expliqué les situations dans lesquelles elle et ses amis se trouvaient, aurait pu être un moyen d’informer le public

le fait que Miranda, Samantha et Charlotte n’étaient pas réelles et que tous les événements

vu pendant un épisode étaient du point de vue de Carrie seulement.

Quels archétypes les femmes représentaient-elles?

La théorie de Parker suggère que chaque femme est un archétype,

ce qui signifie qu’ils incarnent des traits qui sont considérés comme typiques. Chaque femme est intrinsèquement

différent, et cela fait partie de ce qui a rendu la série géniale, mais si vous la regardez

sous un angle différent, chaque femme semble incarner des attributs stéréotypés.

Prenez Miranda,

par exemple. Miranda est une personnalité classique de type A. Elle était conduite,

perfectionniste réussi. Sa personnalité semblait bien la servir en elle

carrière, mais la laissait souvent debout dans le froid quand il s’agissait de trouver

l’amour. Miranda a souvent noté que son succès professionnel la rendait intimidante

aux hommes.

Charlotte est l’opposé de Miranda. L’objectif de Charlotte était de

tomber amoureux, se marier et avoir des enfants. Il n’y avait absolument rien

mal à ses aspirations, mais la profonde obsession de Charlotte pour trouver le

compagnon parfait lui a certainement fait paraître un peu unidimensionnelle, et, parfois, vraiment

peu profond. Les critiques de Charlotte notent souvent comment elle a épousé Trey

McDougal rapidement parce qu’il était beau et prospère, mais il n’a pas

veulent se lier publiquement à Harry Goldenbatt parce qu’il ne l’a pas rencontrée

exigences physiques pour un compagnon.

Samantha était la femme qui ne pouvait pas être apprivoisée. Elle est vraiment

ne semblait pas se soucier de ce que quelqu’un pensait d’elle et vivait sa vie sans

excuses. Samantha était censée être la femme libérée sexuellement du groupe. À

certains, Samantha

était une force intimidante; pour les autres, elle était le mélange parfait de

honnêteté.

Carrie était censée incarner un peu de chacun d’elle

copains. Sa carrière était importante pour elle, mais l’amour aussi. Elle était sexuellement

libéré, mais toujours nourri un peu des pensées plus conservatrices de Charlotte

sur le sexe. Carrie a fait de sérieux faux pas au nom de l’amour, tout comme Charlotte,

mais restait un peu sceptique sur les gestes romantiques, tout comme Miranda.

Roseanne a essayé un scénario de réalité fabriqué, et il

n’a pas fonctionné

Bien que la théorie de Parker soit certainement intéressante, elle

secoua les fans. Penser que Miranda, Charlotte et Samantha n’étaient pas vraiment des gens complètement

modifie le spectacle et les sentiments que les fans ont attachés aux personnages. Heureusement,

les scénaristes n’ont pas suivi l’intrigue, peut-être parce qu’ils savaient que ce n’était pas le cas

travail. En fait, une intrigue similaire a été déployée pour conclure Roseanne,

et les téléspectateurs le méprisaient absolument.

Roseanne a couronné sa saison de neuf saisons en suggérant

la majorité des intrigues de l’émission ont été imaginées par son personnage principal,

Roseanne Connor. Tout était le fruit de l’imagination de Roseanne, conçu en

sa salle d’écriture au sous-sol. Selon Digital

Spy, la finale de Roseanne a été l’une des finales les plus détestées de tous

temps. Il était tellement détesté que lorsque le spectacle a été redémarré en tant que The Conners, les écrivains

complètement ignoré la finale de cette émission originale.