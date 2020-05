Carrie Coon rejoint «The Gilded Age» dans la refonte dramatique de la période HBO

HISTOIRES CONNEXES

Carrie Coon de The Leftovers entre dans The Gilded Age, dans une refonte liée à une pandémie sur le drame de la période HBO.

Coon remplace Amanda Peet (Brockmire) dans le rôle de Bertha Russell, car maintenant que le début de la production de The Gilded Age a été retardé de ce printemps à l’automne, en raison de l’arrêt de la production de la plupart des séries télévisées, cette dernière ne plus disponible.

Notre site partenaire Deadline a d’abord rendu compte de la refonte.

Développé par le créateur de Downton Abbey Julian Fellowes et situé dans l’Amérique des années 1880, The Gilded Age se concentre sur la jeune Marian Brook, fille orpheline d’un général du Sud qui emménage avec ses tantes à New York et se retrouve propulsée dans la haute société. Fellowes servira d’écrivain, de créateur et de producteur exécutif, avec son collaborateur de Downton Abbey, Gareth Neame, comme autre EP.

La série, initialement développée à NBC, a obtenu une commande de 10 épisodes de HBO en mai 2019.

Bertha Russell de Coon est décrite comme une femme qui utilise le succès commercial de son mari pour infiltrer la croûte supérieure. Le casting comprend également Morgan Spector (Homeland) en tant que mari de Bertha George, un baron impitoyable voleur qui n’aime pas perdre; Christine Baranski (The Good Fight) dans le rôle d’Agnes van Rhijn, une aristocrate obstinée qui a réussi à accrocher un mari juste au moment où la plantation de sa famille s’effondrait et résiste fièrement au changement à chaque tournant; et Cynthia Nixon (Sex and the City) en tant que sœur d’Agnes Ava Brook, qui est obligée de compter sur la charité de sa sœur lorsque les temps sont durs.