Carrie Underwood discute de sa philosophie de remise en forme et de la raison de l’exercice dans «Trouvez votre chemin»

La gagnante et chanteuse d’American Idol, Carrie Underwood, a récemment publié un livre intitulé Find Your Path. Dans le livre, Underwood parle de rester en forme, de manger sainement et de vivre la vie qu’elle a toujours voulue. La chanteuse «Cry Pretty» comprend également une liste de ses recettes santé préférées. Voici ce que Carrie Underwood a dit dans son livre sur sa philosophie du fitness et ce qui la motive à rester en forme.

Le livre de Carrie Underwood comprend une dédicace inspirante dans «Trouvez votre chemin»

Dans la dédicace, Underwood dit qu’elle veut dédier le livre à des gens qui sont prêts à faire des changements positifs dans la vie et à faire une différence dans le monde. «Ce livre est dédié à vous tous qui voulez apporter des changements positifs dans votre vie et qui veulent promouvoir la positivité dans le monde qui vous entoure», écrit-elle. Underwood prend également un moment pour honorer sa famille. Elle dit qu’ils sont sa principale inspiration pour mener une vie saine.

Carrie Underwood dit que l’exercice a changé sa vie

Underwood décrit l’exercice comme un changement de vie. Elle décrit également la forme physique comme sa «thérapie». Faire de l’exercice l’aide à rester au sol. «Faire de l’exercice une priorité a changé ma vie», écrit Underwood dans Find Your Path. «Je ne sais pas comment j’aurais pu arriver si loin sans m’entraîner pour continuer. Pour moi, le fitness est ma thérapie. C’est ma façon de me défouler. Quand tout le reste est fou dans ma vie, au moins je sais ce que je fais pendant les 45 à 90 minutes que je travaille. Ce moment est juste pour moi. “

La raison n ° 1 de Carrie Underwood pour faire de l’exercice

Qu’est-ce qui encourage Underwood à faire de l’exercice régulièrement?

La chanteuse dit qu’elle reste motivée pour rester en forme parce qu’elle veut être dans le

meilleure santé pour ses enfants. «Si je devais choisir la première raison pour laquelle je

l’exercice, c’est que je veux être là pour mes enfants à mesure qu’ils grandissent », écrit

Underwood. «Je veux les connaître en tant qu’adultes. Je veux connaître leurs enfants et

les enfants de leurs enfants. Je veux être cette grand-mère centenaire qui est sortie

là bousculer, qui l’apporte toujours. “

Comment Carrie Underwood fait-elle tout cela?

Underwood dit qu’on lui demande souvent comment elle peut

tout comme elle le fait dans sa carrière tout en étant femme et mère. La star dit qu’elle

fait tout parce qu’elle a trouvé le chemin qui lui convenait. Elle se réfère

à elle comme «maman multitâche.” Voici ce que Underwood dit dans son livre:

L’une des questions les plus courantes que les gens me posent est: «Comment fais-tu tout ça?» Comment vivre cette vie folle de chanteur country, sur la route la moitié du temps, tout en étant une bonne maman pour mes enfants, un bonne épouse à mon mari, une bonne fille et un bon ami?

Comment puis-je toujours trouver un moyen de manger ce dont mon corps a besoin et de m’entraîner pour que je puisse être assez fort pour monter un spectacle en talons hauts ou porter un tout-petit dans les escaliers ou un panier de linge? Comment puis-je trouver un peu de temps pour moi? J’ai dû trouver mon chemin. Je suis juste une maman. Toutes les mamans doivent tout faire.

