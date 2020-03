Cary Deuber approuve apparemment que de nouvelles femmes au foyer se joignent à la série

En février 2020, LeeAnne Locken a annoncé qu’elle quittait les Real Housewives of Dallas après quatre saisons pour se concentrer sur son travail philanthropique. Cary Deuber, une femme au foyer originale de RHOD qui s’est rétrogradée à “amie” dans la saison 4, affirme que Locken “a été licenciée, comme moi”.

Indépendamment de la façon dont ils sont partis, deux nouvelles femmes au foyer auraient rejoint le spectacle. Deuber a déjà montré son soutien aux ajouts selon la rumeur sur Twitter.

Cary Deuber | Charles Sykes

Cary Deuber a quitté «Real Housewives of Dallas» après trois saisons

En avril 2016, Cary Deuber, première infirmière assistante certifiée de 40 ans, a fait ses débuts sur Real Housewives of Dallas en tant que femme au foyer originale aux côtés de LeeAnne Locken, Tiffany Hendra, Stephanie Hollman et Brand Redmond.

Deuber a joué le rôle d’acteur à plein temps et ne s’entendait pas avec Locken parce qu’elle répandait des rumeurs selon lesquelles son mari était gay. La star de RHOD a également présenté Kameron Westcott à la série, et elle est devenue femme au foyer à temps plein dans la saison 2.

En raison du succès de l’établissement esthétique de luxe de qualité médicale qu’elle dirige avec son mari, Lemmon Avenue Plastic Surgery and Laser Center, elle a choisi de revenir à la série uniquement à titre d ‘«ami».

De plus, Minted Media a mis en lumière une émission autour de la pratique médicale, provisoirement intitulée Plump It Up, et elle aimerait se concentrer sur ce projet à venir plutôt que sur RHOD.

Cependant, sur le podcast Out in the Wild, D’Andra Simmons a laissé entendre que la propriétaire de l’entreprise avait été licenciée par le réseau et ne s’était pas rétrogradée. Pour la saison 4, Deuber a été remplacé par Kary Brittingham, originaire de Guadalajara.

LeeAnne Locken a quitté «Real Housewives of Dallas» après quatre saisons

Les quatre premières saisons de RHOD tournaient apparemment autour de l’ancienne beauté et mannequin de concours, Locken. Non seulement elle s’est battue avec presque toutes les autres femmes au foyer, ou les «a menacées», mais son long engagement avec Rich Emberlin sans date de mariage fixe est également devenu un sujet de discussion fréquent.

Au cours de la dernière saison, elle s’est cogné la tête avec Brittingham et a fait des remarques insensibles à la race à propos de la nouvelle venue et l’a qualifiée de «Mexicaine pimpante».

Les commentaires et sa défense de Julio Iglesias ont bouleversé de nombreux téléspectateurs qui ont exigé son licenciement. En février 2020, Locken a révélé qu’elle et Bravo se séparaient, et qu’elle ne reviendrait pas à la série.

Deuber a commenté la situation et a déclaré que la créatrice de robes Infinity «avait été licenciée, comme moi».

Cary Deuber approuve apparemment la rumeur selon laquelle de nouvelles femmes au foyer rejoindraient la série

Selon l’initié des Real Housewives, The Bravo Boy, l’agent immobilier Jennifer Long et le professeur agrégé Tiffany Moon, M.D., rejoindront le casting après le licenciement de Locken.

Moon, une amie de Simmons, enseigne l’anesthésiologie et la gestion de la douleur au Southwestern Medical Center de l’Université du Texas et parents deux jeunes filles avec son mari, propriétaire du magasin d’accessoires à succès Sam Moon.

Long, un ami de Kameron Westcott, possède plusieurs propriétés commerciales à Dallas aux côtés de son mari, David, et ils parent une fille de deux ans ensemble.

Awww je t’aime!

Je pense qu’ils vont adorer voir d’autres patronnes gagner

– Cary Deuber (@CaryDeuber) 5 mars 2020

Même si la rumeur veut que les femmes rejoignent le casting, Bravo n’a pas encore fait l’annonce officielle. Une fan a tweeté qu’elle “voulait” les nouvelles dames ainsi que Deuber maintenant que Locken était parti.

La première infirmière auxiliaire a répondu: «Je pense qu’ils vont être formidables» avec des émojis cardiaques. Elle a ajouté: «J’adore voir d’autres patrons gagner.» Bien que Deuber n’ait rien dit sur son retour, elle soutient apparemment les nouveaux arrivants.

Real Housewives of Dallas La saison 5 sera vraisemblablement diffusée plus tard cette année.