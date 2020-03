Cascadeurs réagissent au Casino Royale Parkour, Scooby-Doo fait peau neuve / film Riverdale

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables provenant du Web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de croquis hilarants, ou tout ce qui a à voir avec nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, Corridor Crew apporte Jesse LaFlair, le Tony Hawk de parkour, pour parler des séquences de cascades de Casino Royale et plus. De plus, consultez un terrain Indiegogo pour une action en direct Scooby Doo série dans la veine de Riverdale et Surnaturelet écoutez Anthony Mackie revenir sur sa carrière en même temps que son arrivée dans la deuxième saison de Carbone altéré sur Netflix.

Tout d’abord, Corridor Crew fait appel à parkour master en tant que nouvel expert des cascades pour jeter un coup d’œil à la séquence d’action d’ouverture de Casino Royale, une chasse impressionnante de Hawaii-Five-0 de CBS et un cascadeur dangereux et flippé de Jackie Chan qui aurait pu allé bien pire. De plus, découvrez comment le Bureau a contribué à accroître la sensibilisation au parkour.

Ensuite, voici la vidéo de présentation d’une nouvelle série pleine d’espoir appelée Mystery Incorporated qui prend Scooby-Doo, où êtes-vous? et le recrée dans le style de Riverdale et Supernatural. Situé dans la ville de Coolsville, dans l’Ohio, c’est un monde où les monstres sont réels, les démons gardent tous les carrefours et les esprits se cachent dans le noir. Si vous souhaitez le soutenir, rendez-vous sur la page Indiegogo.

Après la sortie de la deuxième saison d’Altered Carbon et avant la sortie prochaine de The Banker d’Apple, Anthony Mackie a rencontré Vanity Fair pour interrompre sa carrière jusqu’à présent. Il commence par des premiers rôles dans 8 Mile et Law & Order: Criminal Intent avant de passer par The Hurt Locker, Pain & Gain et les films de Marvel Cinematic Universe.

