Cassian Andor de Disney + ramène Geneviève O’Reilly et ajoute Gough

Cassian Andor de Disney + ramène Geneviève O’Reilly, ajoute Denise Gough

Le casting pour Disney + de plus en plus curieux Guerres des étoiles série dérivée axée sur Rogue OneSelon le Hollywood Reporter, Cassian Andor s’est agrandie avec les ajouts de Geneviève O’Reilly pour reprendre son rôle de Mon Mothma dans le film de trilogie et d’anthologie et Denise Gough.

Alors que les détails du personnage pour le rôle de Gough sont actuellement tenus secrets, O’Reilly devrait reprendre son rôle de sénatrice de la République et co-fondatrice et dirigeante de l’Alliance rebelle Mon Mothma après sa première apparition dans Star Wars: Episode III – La vengeance des Sith dans un rôle non-parlant, puis un tour de soutien plus important dans Rogue One. Elle a également été exprimée par O’Reilly dans Star Wars Rebels et Kath Soucie dans Star Wars: La guerre des clones.

Tony Gilroy, qui a dirigé les reprises pour Rogue One, aurait réécrit l’épisode pilote de la série et dirigerait également plusieurs épisodes. Stephen Schaffer (Les Américains) devait servir de showrunner pour la série, mais des sources rapportent maintenant que Schaffer a quitté le rôle et que Gilroy prend désormais la relève.

La série suivra les aventures de l’espion rebelle Cassian Andor pendant les années de formation de la rébellion et avant les événements de Rogue One. La série de thrillers d’espionnage explorera des histoires d’espionnage et des missions audacieuses pour redonner espoir à une galaxie sous l’emprise d’un empire impitoyable. Rejoindre Diego Luna, c’est Rogue One le remarquable Alan Tudyk reviendra pour reprendre son rôle de l’ancien droïde impérial K-2SO, qui a été reprogrammé pour aider l’Alliance rebelle.

Dans Rogue One, un groupe de héros improbables s’unit pour voler les plans à l’étoile de la mort, l’arme de destruction ultime de l’Empire. Cet événement clé de la chronologie de Star Wars rassemble des gens ordinaires qui choisissent de faire des choses extraordinaires et, ce faisant, font partie de quelque chose de plus grand qu’eux.

Luna a joué aux côtés de Felicity Jones dans le film avec Mads Mikkelsen, Donnie Yen, Jiang Wen, Riz Ahmed, ainsi que Forest Whitaker et Ben Mendelsohn. Il reste à voir si l’un de ces personnages apparaîtra dans la série.

