Cassie Randolph parle de la vraie raison pour laquelle elle a tenté de quitter «The Bachelor»

Cassie Randolph a reçu la dernière rose de Colton Underwood lors de la saison de The Bachelor de l’année dernière, mais pas sans un petit drame en premier.

Colton Underwood et Cassie Randolph | Rodin Eckenroth / WireImage

Le père de Randolph, Matt, s’est rendu au Portugal (où se déroulaient les Fantasy Suites) pour convaincre sa fille de rentrer chez elle. Elle a fini par être d’accord avec lui, que son cœur n’y était pas vraiment, et a décidé de quitter le spectacle.

Quand elle a dit à Underwood avant de se diriger vers la partie nuit de leur Fantasy Suite, le plomb est tombé en panne et a tristement célèbre sauté une clôture de huit pieds pour s’éloigner de la production. À son retour, il a rompu avec les deux autres concurrents (Hannah Godwin et Tayshia Adams) pour consacrer le reste de son temps à reconquérir Randolph.

Aujourd’hui, un peu plus d’un an plus tard, le couple est toujours ensemble et entretient sa relation un jour à la fois.

Cassie Randolph ne voulait pas se fiancer avec Colton Underwood après seulement deux dates

Dans une récente interview avec le podcast «I Suck At Life», Randolph a parlé de la décision qu’elle a prise de quitter l’émission.

«Honnêtement, j’étais vraiment vraiment découragé par le fait que nous n’avions pas passé beaucoup de temps ensemble et je ne le connaissais pas aussi bien que je le pensais. Je veux dire qu’il est le même devant la caméra que hors caméra, mais quand vous filmez, vous ne savez pas. Vous ne le savez pas du tout », a déclaré Randolph.

Elle a poursuivi: «Alors j’étais juste très réaliste à ce sujet et je me suis dit:« C’est quelque chose que je veux faire une fois. Je ne veux être fiancé qu’une seule fois et si je m’engage à le faire, ce sera un fiançailles. “Je ne voulais pas me fiancer mais c’est vraiment comme si nous sortions ensemble, vous savez? Donc je n’avais tout simplement pas l’impression d’être prêt à ce moment-là. Je ne pouvais donc pas me forcer à le faire. “

Avec le recul, Randolph pense qu’il aurait été plus facile de se fiancer. Elle a l’impression que moins de gens seraient si critiques envers elle. Mais elle est heureuse de la décision qu’elle a prise.

“Je pense que ça aurait été plus facile si je me disais:” OK, bien, engagez-vous. “Je devais m’écouter et faire ce que je ressentais comme étant juste, même si je ne sais pas. Les gens en sont également très satisfaits. Vous avez des gens qui sont comme «Wow, bon pour vous qui le défendez», et puis vous avez des gens qui sont comme «Vous êtes allé à une émission de télévision!» Mais, encore une fois, vous n’avez aucune idée de ce que vous obtenez dans, “dit-elle.

Randolph ne pouvait tout simplement pas arriver là où elle devait être avec Underwood après avoir seulement eu deux rendez-vous avec lui.

«Nous avions deux rendez-vous en tête-à-tête et ils duraient environ une heure. Il y a des gens autour de toi tout le temps, tu te sépares quand tu es seul, tu sais. Et puis les dates du groupe, vous êtes avec sept autres filles. Vous avez 10 minutes pour parler. C’est pourquoi je n’étais pas prête, les gars », a-t-elle expliqué.

«Le baccalauréat» ne fonctionne pas pour tout le monde

Cela étant dit, Randolph reconnaît que The Bachelor a travaillé pour certains couples dans le passé.

«Pour certaines personnes, cela fonctionne. Pour certains, c’est vraiment le cas. C’est pourquoi je me disais «Oh, peut-être que ça peut marcher pour moi», a-t-elle déclaré.

En fin de compte, il semble que The Bachelor ait travaillé pour Randolph, juste d’une manière différente.

