Cast ‘RHOBH’ pense que la pandémie pourrait changer les ‘Housewives’ pour toujours

Presque toutes les images de The Real Housewives of Beverly Hills ont été tournées avant la pandémie. Mais certains confessionnaux sont livrés à distance.

Les retrouvailles, comme The Real Housewives of Atlanta, sont produites à distance. De plus, regardez ce qui se passe en direct avec Andy Cohen est présenté tous les soirs à la maison. Comme de nombreux réseaux, Bravo a pivoté pour s’adapter à la programmation dans un monde pandémique. Et bien que la mise en quarantaine puisse être temporaire, les experts préviennent que la rétrogradation pourrait devenir une partie de la nouvelle normalité mondiale.

Sutton Stracke, Garcelle Beauvais, Denise Richards | Banque de photos Kathy Boos / Bravo / NBCU via .

Alors, à quoi cela ressemblera-t-il pour les millions de productions qui ont soit été mises en pause soit reportées? Quelques membres de la distribution de RHOBH sont intervenus, sceptiques quant à la pérennité de la franchise à l’avenir.

Kyle Richards a pris le virus au sérieux il y a des mois

Kyle Richards, qui a partagé son anxiété à l’émission, a déclaré au Los Angeles Times qu’elle était préoccupée par le coronavirus il y a des mois. “Dès que j’ai commencé à entendre parler de ce coronavirus, je suis devenue très nerveuse”, a-t-elle déclaré.

«Je suis allé en ligne et j’ai acheté tous mes masques de famille, qui maintenant, nous les gardons pour les travailleurs de la santé, mais à l’époque, personne ne faisait ça. Je pouvais en acheter un et j’ai donc commencé à voler avec un masque et à faire voler mon mari et ma fille avec des masques. Et ils me disaient: “Tu es tellement ridicule.” Et je me dis: “Désolé, mais je te le dis, je sais que tu penses que je suis fou, mais nous ne volons pas sans masque.” “

Depuis lors, Richards a fait don de masques aux professionnels de la santé et à ceux qui sont en première ligne. “Nous avons commencé à voir comment les professionnels de la santé n’avaient même pas les bons masques. Ils portaient des sacs poubelles sur cette photo que tout le monde a vu. C’était déchirant. Mon partenaire, Shahida [Parides], de ma ligne de vêtements, Kyle X Shahida – elle a pu m’aider à obtenir 8 000 masques N95, j’ai donc pu les acheter. Et puis Andy Cohen a pu m’aider à entrer en contact avec le bureau du gouverneur Cuomo à New York. Mon mari et moi avons fait un don aux hôpitaux de New York, puis j’ai eu beaucoup de masques ici pour les hôpitaux de Los Angeles, alors j’ai contacté [my cast members]. “

Un monde de «femmes au foyer» dans une pandémie

Richards a rappelé le dernier changement de la série survenu pendant la Grande Récession. «Lorsque nous avons commencé l’émission il y a une décennie, nous sortions tout juste de la récession de 2008», se souvient-elle.

“Et je me souviens … il y avait tellement de concentration lorsque vous assistez à une émission de mode de vie”, a poursuivi Richards. «Tout le monde était mal à l’aise. Je me souviens qu’ils demandaient toujours dans les interviews: «Combien c’était? Combien avez-vous dépensé pour cette fête? “Je n’ai pas été élevé à parler comme ça. On vous pose ces questions dans vos interviews et vous vous dites: «Je ne parle pas de ça; Je ne veux pas en parler. “Bien sûr, avec le temps, les choses sont revenues à la normale dans le monde, mais maintenant je pense que ça va être différent.”

“Les gens vont vraiment avoir du mal et je sais que les gens regardent probablement notre émission et pensent que,” Oh, vous les gars, vous ne savez pas. “Et, évidemment, tout le monde a des niveaux différents, mais nous avons un beaucoup d’amis qui ont perdu leur emploi. Et beaucoup de gens que nous connaissons vivent de mois en mois et ils ont vraiment du mal et ils ont vraiment peur », a-t-elle ajouté.

Erika (Jayne) Girardi se demande comment se déroulera le spectacle. «Je me demande comment nous allons faire un autre spectacle. Comment filmerons-nous la saison prochaine? A quoi cela ressemble-t-il? Quand cela arrivera-t-il? Qu’est-ce qu’il serait? S’agit-il d’un contact limité? Je n’en ai aucune idée », admet-elle. “Ces choses auxquelles j’ai pensé; Je suis sûr que le réseau aussi. Qui sait à quoi ça ressemble? Comment allons-nous avoir ces relations interpersonnelles, si en fait nous devons garder 6 pieds de distance et que nous devons porter des masques? Combien de temps ça dure? Il y a tellement de questions sans réponse. Je veux dire, pas seulement pour nous de faire une émission de télévision, mais pour le monde entier. “

The Real Housewives of Beverly Hills est mercredi à 8 / 7c sur Bravo.