Casting «B Positive»: Chuck Lorre CBS Pilot – Sara Rue And Kether Donohue

La nouvelle femme de tête de Chuck Lorre vient de décrocher deux des meilleurs amis qu’un personnage de sitcom pourrait demander – en supposant qu’ils puissent tous s’entendre. TV Rue a appris que Sara Rue (Impastor) et Kether Donohue (You’s the Worst) ont rejoint le casting de B Positive, le pilote de comédie dirigé par CBS à Annaleigh Ashford.

Créé par Ugly Betty et l’écrivain Desperate Housewives Marco Pennette, B Positive se concentre sur un père nouvellement divorcé nommé Drew (qui n’a pas encore été casté) qui, face à la recherche d’un donneur de rein, se heurte à Gina (Masters of Sex’s Ashford), une brute -le bord femme de son passé qui fait du bénévolat son organe. Les deux forment un lien inattendu et entament un voyage qui changera à jamais leur vie. (Quand ils se rencontrent, Gina vit dans le sous-sol de sa mère et conduit une camionnette pour personnes âgées pour gagner sa vie.)

Rue jouera l’ex-femme de Drew, Julia, une grimpeuse sociale ambitieuse qui croit qu’elle mérite de vivre dans les maisons extravagantes qu’elle vend pour gagner sa vie. Bien qu’elle ait pu tolérer les «idiosyncrasies» de Drew pendant un certain temps, elle est finalement devenue agitée et l’a trompé.

Pendant ce temps, Donohue jouera Leanne, une fêtarde qui est toujours en mesure de suivre les 20 ans – même si elle paie toujours pour le lendemain. Elle est également une passionnée de tous les métiers, travaillant comme gérante de magasin de vêtements, créatrice de bijoux et barmaid.

Bien que B Positive marque la première apparition de Donohue dans un projet Lorre, Rue n’est pas étranger au géant de la sitcom. Elle était auparavant apparue dans Two and a Half Men, The Big Bang Theory et Mom.

Est-ce que B Positive ressemble à quelque chose que vous regarderiez? Déposez un commentaire avec vos réflexions ci-dessous.