Casting de la saison 2 au Mexique – Jero Medina et Alberto Zeni rejoignent Deigo Luna sur Netflix – HITC

Narcos: la saison 2 de Mexico approche à grands pas, mais qui va rejoindre Diego Luna dans la série Netflix?

Lorsque Netflix se rend compte qu’ils sont sur une bonne chose, leurs abonnés le savent.

Lorsque le drame du cartel de la drogue Narcos est arrivé sur le service de streaming en 2015, personne n’aurait pu prédire à quel point la série se porterait bien.

La série a pris d’assaut le service de streaming et s’est rapidement vu attribuer une deuxième et une troisième saison.

Maintenant, cinq ans après son arrivée sur Netflix, la franchise est toujours bien vivante grâce à la série dérivée Narcos: Mexico qui devrait revenir au service de streaming pour sa deuxième saison le 13 février 2020.

Narcos: Mexico saison 2

Saison 1 de Narcos: le Mexique s’est conclu de manière typiquement dramatique avec beaucoup d’intrigues, de transactions et de doubles croisements qui ont laissé le cartel de Guadalajara sur le dos, la DEA se rapprochant de plus en plus du fondateur du cartel Felix Gallardo (Diego Luna) .

La deuxième saison à venir ne semble pas être différente, Felix cherchant à continuer de construire le cartel de Guadalajara tandis que la DEA redouble d’efforts pour écraser ce nouvel empire naissant, déclenchant une guerre totale contre le trafic de drogue.

Saison 2 de Narcos: le Mexique arrive le 13 février 2020.

Qui est dans le casting?

Narcos: Le Mexique voit évidemment une multitude de personnages revenir tout en apportant plusieurs nouveaux ajouts pour étoffer la deuxième saison.

Casting de retour

Diego Luna comme Miguel Ángel Félix Gallardo

Scoot McNairy en tant que Walt Breslin (Narrateur de la saison 1)

Teresa Ruiz comme Isabella Bautista

Clark Freeman comme Ed Heath

Nouveaux ajouts

Jero Medina en tant que Ossie Mejia

Alberto Zeni comme Amat Palacios

Andrew Bongiorno comme Toby Gill

Horace Dodd comme Mark Wheeler

Mike Ostroski comme Terry Poppa

Omar Ayala en tant que pilote Verdin

Sam Avishy comme soldat américain

Juan Beltran en tant qu’agent DEA

Francisco Calvillo comme Roberto Mayen

Mayra Hermosillo comme Enedina Arellano Felix

Ethan Korver en tant que Carlos Munoz

Brian Oblak en tant que maréchal américain

Liste de distribution selon IMDb au 12 février 2020.

Apprenez à connaître les nouveaux ajouts

Scoot McNairy, Jero Medina et Alberto Zeni occupent le devant de la scène dans notre casting pour Narcos: Mexico saison 2.

Scoot McNairy – Techniquement parlant, Scoot McNairy en tant que Walt Breslin n’est pas un nouvel ajout au casting car lui, ou du moins sa voix, était présent dans chaque épisode de la saison 1 alors qu’il agissait en tant que narrateur. Ce n’est que dans le dernier épisode qu’il est apparu en personne.

Cependant, Walt Breslin, qui est un agent fictif de la DEA, pourrait être la clé pour faire tomber Felix Gallardo et son cartel de Guadalajara.

Scoot McNairy est surtout connu pour ses rôles dans les films Argo, Monsters et 12 Years a Slave.

Jero Medina – Jero Medina mérite un examen plus approfondi car, selon IMDb, il devrait apparaître dans plusieurs épisodes de la saison 2 en tant que Ossie Mejia.

Jero n’est qu’un nouveau venu dans l’industrie avec seulement 10 crédits à son actif, dont les plus importants sont venus de Love From the Hood (Amor de barrio) et du remake de Belle De Jour en 2020.

Alberto Zeni – Comme Jero Medina, Alberto Zeni est un acteur mexicain mais a beaucoup plus d’expérience que son compatriote.

Bien que son rôle en tant que Amat Palacios dans Narcos: Mexico soit son plus grand rôle à ce jour, il est apparu dans près de 40 rôles, dont The Noble Family (Nosotros los Nobles), I Am Fear et a même travaillé en tant qu’acteur vocal sur Red Dead Redemption en 2010.

Narcos: Mexico season 2 sorti sur Netflix le 13 février 2020.

