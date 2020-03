Casting de la saison 2 de High School Musical: de nouveaux personnages dévoilés – Liste complète

Les étudiants en art dramatique de East High, rencontrez votre nouveau concours: Roman Banks (Dear Evan Hansen de Broadway) et Olivia Rose Keegan (Days of Our Lives) se reproduiront dans la saison 2 de High School Musical: The Musical: The Series, TVLine a appris exclusivement.

Banks, le premier acteur afro-américain à incarner Evan Hansen, incarnera Howie, un «lycéen hyper-intelligent et adorkable qui travaille à la pizzeria de la famille Big Red. Et voici un petit fait amusant: le personnage de Howie a été nommé d’après le dramaturge et parolier Howard Ashman, dont les nombreuses collaborations incluent Beauty and the Beast, la comédie musicale étant jouée dans la saison 2 de HSM: TM: TS.

Keegan, deux fois nominée aux Daytime Emmy Award pour son travail sur Days, rejoint également le casting en tant que Lily, “une étudiante de première année énergique et adorable d’East High dont la douceur masque son insécurité et sa nature hautement compétitive.” Franchement, il semble que nous ayons un autre Tiara Gold sur les mains si. (Vous vous souvenez tous de Tiara, oui? Le mauvais étudiant britannique de High School Musical 3 qui a tenté de renverser Sharpay? Allez, qu’est-ce qu’ils enseignent à l’école ces jours-ci?!)

Il a également été récemment annoncé que Derek Hough (Dancing With the Stars) se reproduira dans la saison 2 en tant que Zack, l’ex-petit ami de Miss Jenn. Acteur charmant mais sournois, il retourne à Salt Lake City pour enseigner le théâtre au plus grand rival d’East High, North High.

Produit par le créateur de la série Tim Federle, la comédie Disney + met en vedette Olivia Rodrigo comme Nini, Joshua Bassett comme Ricky, Matt Cornett comme EJ, Sofia Wylie comme Gina, Larry Saperstein comme Big Red, Julia Lester comme Ashlyn, Dara Reneé comme Kourtney, Frankie Rodriguez comme Carlos, Mark St. Cyr comme M. Mazzara, Joe Serafini comme Seb et Kate Reinders comme Miss Jenn.

Vos réflexions sur les derniers ajouts de HSM: TM: TS? Espoirs généraux pour la saison 2? Quoi que vous pensiez, déposez-le dans un commentaire ci-dessous.