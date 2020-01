Casting de la saison 2 de «The Twilight Zone»: Joel McHale, Billy Porter

HISTOIRES CONNEXES

Beaucoup plus de stars de la télévision sont sur le point d’entrer dans la zone crépusculaire.

TVLine a appris que la gagnante des Emmy Awards, Billy Porter (Pose), Joel McHale (Communauté) et Morena Baccarin (Gotham) font partie des nombreux acteurs qui apparaîtront dans la saison 2 du renouveau de CBS All Access. (Le streamer a confirmé la nouvelle lors de la tournée de presse hivernale de la Television Critics Association dimanche.) Veep alun Tony Hale.

Les autres invités de la saison 2 comprendront: Christopher Meloni (Law & Order: SVU), Jimmi Simpson (Westworld), Jenna Elfman (Dharma & Greg), Gillian Jacobs (Love), Daniel Sunjata (Rescue Me), Ethan Embry (Grace & Frankie) et Tavi Gevinson (Scream Queens). Comme la zone Twilight originale, le renouveau de CBS All Access – qui a débuté en avril de l’année dernière – est une anthologie, chaque épisode racontant une histoire autonome pleine de terreur et de suspense surnaturels.

La deuxième saison de 10 épisodes de Twilight Zone devrait débuter sur CBS All Access plus tard cette année.

