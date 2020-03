Casting de l’épisode 1 de Mister Winner – Spencer Jones, Lucy Pearman, Shaun Williamson – HITC

L’épisode 1 de Mister Winner est arrivé, bénéficiant d’un casting exceptionnel pour nous tenir au courant.

Nous avons tous besoin de quelques bons rires en ce moment.

Heureusement, il y a tellement de bons téléviseurs à découvrir. Il est toujours agréable de revenir en arrière et de revisiter vos comédies préférées, car nous avons tous ces spectacles qui peuvent nous faire hurler de rire à chaque fois. Cependant, l’année a déjà vu l’introduction d’efforts assez impressionnants dans ce département.

L’un des titres qui devrait nous divertir au cours des prochaines semaines est Mister Winner.

La série suit le personnage de Leslie Winner, un homme se préparant à la vie conjugale tout en faisant face aux pressions qui l’accompagnent. Il doit atterrir et conserver un emploi pour aider à gagner de l’argent pour les plans qu’ils ont, mais cela entraîne des complications.

Dans l’épisode 1, un plan est élaboré pour gagner de l’argent après que Leslie trouve un piano, ce qui fait rire l’un après l’autre. Cela vaut certainement la peine de regarder pour voir si c’est votre tasse de thé, alors considérons le casting…

Mister Winner Episode 1 Cast

Comme le souligne le Radio Times, les membres de la distribution de Mister Winner episode 1 sont les suivants:

Spencer Jones comme Leslie Winner

Shaun Williamson comme Chris Smith

Lucy Pearman comme Jemma

Deeivya Meir comme Sangita

Ruby Thomas comme Natalie

Enzo Squillino Jr. en tant que Tony

Aaron Thomas Ward en tant que Gormless Waiter

Lieve Carchon en tant que Maria

Mike Sengelow comme homme d’âge moyen

Étant donné que c’est nouveau, prenons un moment pour mettre en lumière certains de ces acteurs formidables…

Pleins feux sur Spencer Jones

L’acteur, comédien et écrivain anglais joue le rôle principal dans Leslie Winner.

Il se construit une réputation admirable dans le domaine de la comédie depuis un certain nombre d’années, mais en 2019, il a été nominé pour le prix principal des Edinburgh Comedy Awards. Pas mal du tout!

Quant à son travail à l’écran, il est apparu dans une série d’émissions de télévision, y compris Skins (il a joué Doctor Proctor), Still Open All Hours (Kevin) et Family Tree (Officier du personnel).

Cependant, il est surtout connu pour jouer Kempe dans l’hilarant Upstart Crow aux côtés de talents tels que David Mitchell et pour The Mind of Herbert Clunkerdink, dans lequel il interprète le personnage principal.

Lucy Pearman se joint!

Le personnage de Jemma est joué par Lucy Pearman.

Selon IMDb, elle est apparue pour la première fois sur les écrans dans un épisode de 2009 de The Bill (elle a joué Samantha Boyce).

Avance rapide jusqu’en 2015 et elle est apparue dans un court métrage intitulé Missed Call (Lucy) et aussi un film intitulé Narcopolis (Market Girl – Uncredited) la même année.

En fin de compte, elle a travaillé avec Spencer sur The Mind of Herbert Clunkerdunk (Bobby Kindle), donc c’est génial de les voir continuer à collaborer.

De plus, pour les fans de Red Dwarf, il convient également de noter qu’elle a joué à Cat Cleric dans le récent épisode de 2020, The Promised Land. Comme Spencer, sa réputation de comédienne continue de croître et elle est en lice pour les prix depuis qu’elle a été nominée pour le meilleur nouveau venu aux Edinburgh Comedy Awards au Edinburgh Fringe de 2017.

Shaun Williamson dans «The Piano»

Apparaissant sous le nom de Chris Smith dans «The Piano», nous avons Shaun Williamson.

Les fans d’EastEnders peuvent se souvenir de lui en tant que Barry sur le feuilleton bien-aimé, car il est apparu à travers 656 épisodes énormes entre les années 1994 et 2004.

Ce n’est pas seulement une décennie d’expérience EastEnders…

Il a également présenté ses talents dans des émissions telles que Moving on (Geoff), Sexy Murder (Brian Jessup), Scoop (Digby Digworth), New Tricks (Martin Fallon) et plus encore. Il y a aussi quelques temps forts du film, notamment The Invention of Lying (Richard Bellison) de 2009 avec Ricky Gervais et Daylight Robbery (Chef de police) de 2008.

