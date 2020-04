Casting de l’épisode 1 de Van Der Valk – Rencontrez les stars invitées Stephanie Leonidas, Vineeta Rishi et Arian Nik – HITC

Van Der Valk est de retour sur ITV après une pause de près de 30 ans, mais qui apparaît dans le remake de 2020?

ITV est depuis longtemps la source incontournable pour les séries dramatiques captivantes et à partir du 26 avril, il y a un nom qui revient dans le programme télévisé.

Série dramatique policière Van der Valk qui a été diffusée à plusieurs reprises sur ITV au cours des dernières décennies.

La série originale de la série a été diffusée de 1972 à 1992 et maintenant, en 2020, une itération moderne frappe nos écrans.

La série suit principalement Piet Van der Valk et ses collègues des forces de police d’Amsterdam et, comme il s’agit d’une sorte de série mystère de meurtre, nous pouvons nous attendre à ce qu’une multitude de stars invitées apparaissent tout au long de la série.

À l’approche de l’épisode 1, nous jetons un coup d’œil aux acteurs et stars de l’épisode d’ouverture de Van der Valk.

Van der Valk sur ITV

L’adaptation ITV de Van der Valk en 2020 commencera à 20 heures le 26 avril.

L’épisode 1 nous présente Piet Van der Valk au 21e siècle alors que lui et son équipe soudée de combattants du crime sont chargés d’enquêter sur les meurtres de deux personnes apparemment sans rapport.

Alors que les élections se profilent, la disparition d’un étudiant militant pourrait-elle s’avérer être le chaînon manquant entre les deux meurtres?

Casting de l’épisode 1

Comme toujours avec un drame policier de meurtre mystère, Van der Valk contient un casting de personnages principaux ainsi qu’une foule de stars invitées qui vont et viennent tout au long de la série.

Le casting principal

Mark Warren comme Piet Van der Valk

Maimie McCoy comme Lucienne Hassell

Elliot Barnes Worrell comme Cloovers d’emploi

Luke Allen-Gale comme Brad De Vries

Darrell D’Silva comme Hendrik Davis

Emma Fielding en tant que Julia Dahlman

Des invités de prestige

Stephanie Leonidas comme Eva Meisner

Vineeta Rishi comme Thérèse Ramecker

Reinout Bussemaker en tant que Ed De Klerk

Daniel Lapaine comme Paul Oosterhuis

Frances Gray en tant que Claudia Oosterhuis

Danny Westerweel comme Dave Smit

Arian Nik comme Kalari Ramecker

Victor Low en tant que Manus Bakker

Hylke Van Sprundel comme Tim Brouwer

Kees Boot en tant que Bartel Peters

Rencontrez les stars invitées de l’épisode 1

Les trois acteurs invités invités qui sont placés sous les projecteurs ici sont Stephnie Leonidas, Vineeta Rishi et Arian Nik.

Stephanie Leonidas comme Eva Meisner

Lorsque nous la rencontrons dans l’épisode 1, Eva travaille à la fois dans un café d’Amsterdam et dans une galerie d’art locale. Elle ne lutte certainement pas pour l’argent car nous voyons qu’elle organise une somptueuse soirée costumée dans sa maison au bord du canal.

Stephanie Leonidas n’est pas étrangère aux meurtres de mystères et est même apparue dans la série 7 d’Endeavour d’ITV. En plus de cela, l’actrice de 36 ans a également des crédits dans Snatch, American Gothic et la série télévisée Defiance.

Vineeta Rishi comme Thérèse Ramecker

Thérèse Ramecker est la mère de la militante étudiante disparue.

Elle est jouée dans l’épisode 1 par Vineeta Rishi qui, encore une fois, est expérimentée dans le monde des drames policiers et revendique des apparitions dans Line of Duty, Collateral ainsi que dans le rom-com Boy Meets Girl et le drame médical de la BBC Doctors où elle est apparue. dans plus de 170 épisodes.

Arian Nik comme Kalari Ramecker

Kalari Ramecker est la militante étudiante susmentionnée qui serait portée disparue.

Arian Nik assume le rôle et est l’acteur le moins expérimenté de notre vedette vedette avec seulement six rôles à son nom selon IMDb. Malgré cela, cependant, ses apparitions en tant qu’acteur sont intervenues dans certaines productions de grand nom, notamment Killing Eve, Ackley Bridge, The Bay et le prochain film de Disney, Artemis Fowl.

Van der Valk d’ITV débute à 20 heures le dimanche 26 avril et la série de trois épisodes devrait se poursuivre chaque semaine jusqu’au 10 mai.

