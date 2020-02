Casting de Shakespeare & Hathaway – la saison 3 présente Tamzin Outhwaite, Vic Reeves et Josie Lawrence! – HITC

Avec un talent comme celui-ci, la saison 3 promet le casting le plus empilé à ce jour.

La distribution de Shakespeare & Hathaway saison 3 regorge de brillantes stars invitées.

Êtes-vous prêt à vous habiller avec votre meilleure tenue de détective et à résoudre certains cas?

Oui, cela ressemble à beaucoup de travail en fait. Heureusement, une nouvelle saison de Shakespeare & Hathaway sur nos écrans signifie que nous pouvons plonger dans une version divertissante de tout cela du point de vue confortable de nos canapés.

Créée par Paul Matthew Thompson et Jude Tindall, cette série de comédie dramatique emmène les fans à Stratford-upon-Avon pour accompagner deux enquêteurs privés sur une série de cas. La série 1 est sortie en 2018 et a rapidement gagné une base de fans admirative, et maintenant, nous sommes déjà sur la saison 3.

Jo Joyner et Mark Benton sont brillants en tant que meneurs titulaires, mais il y a aussi beaucoup plus de talents à bord!

Casting de Shakespeare et Hathaway: Saison 3

Découvrez la distribution de Shakespeare & Hathaway ci-dessous:

– Jo Joyner comme Luella Shakespeare

– Mark Benton comme Frank Hathaway

– Patrick Walshe McBride en tant que Sebastian Brudenell

– Tomos Eames en tant que sergent-détective Joseph Keeler

– Roberta Taylor dans le rôle de Gloria Fonteyn

– Yasmin Kaur Barn en tant que constable de police Viola Deacon

Comme l’a souligné le Radio Times, la saison 3 mettra également en vedette des artistes talentueux tels que Sally Lindsay (Cold Call) Josette Simon (Lewis), Liz Crowther (The Dumping Ground), Christopher Timothy (All Creatures Great and Small), Simon Williams (Upstairs , En bas), Sara Stewart (Sugar Rush), Philip Jackson (Agatha Christie’s Poirot), Don Gilet (Babyfather), William Travis (Where the Heart Is), Ella Kenion (Stan & Ollie) et plus encore.

Voyons quelques-unes des stars invitées passionnantes cette fois-ci…

Tamzin Outhwaite passe!

Dans le rôle de Jessica Duke, nous avons l’actrice exceptionnellement qualifiée Tamzin Outhwaite.

Elle est peut-être mieux connue sous le nom de Melanie «Mel» Owen dans le feuilleton bien-aimé EastEnders, mais a déjà joué dans un large éventail de titres télévisés, y compris New Tricks (elle a joué DCI Sasha Miller / Victoria Kemp), Silent Witness (Beth Gilston), Paradox (DI Rebecca Flint), The Fixer (Rose Chamberlain), Hotel Babylon (Rebecca Mitchell), Vital Signs (Rhoda Barley), Red Cap (Sgt. Jo McDonagh) et plus encore.

Quant aux films, Tamzin était également dans Backwaters (Lili Taylor), Cassandra’s Dream (Burns’s Date), Radio Cape Cod (Jill Waters) et 2012’s Great Expectations (Molly).

Tamzin Outhwaite assiste à la Vanity Fair EE Rising Star Award Party avant les EE BAFTA 2020 au Standard London le 22 janvier 2020 à Londres, en Angleterre.

Vic Reeves rejoint le mix

Le légendaire Jim Moir – mieux connu sous son nom de scène Vic Reeves – fait une apparition sous le nom d’Eddie Monmouth dans la nouvelle saison.

Il est sûr de dire que ce comédien, acteur et polyvalent anglais a besoin de peu d’introduction, et a été sur des écrans comme Coronation Street (il a joué Colin Callen), Toast of London (Compere), House of Fools ( Vic), Hebburn (Joe), The Ministry of Curious Stuff (M. Reeves) et bien plus encore.

Récemment, il a impressionné dans Vic and Bob’s Big Night Out. C’est super de le voir jouer dans Shakespeare & Hathaway!

Nancy Sorrell et Jim Moir assister à la première mondiale de “Funny Cow” lors du 61e BFI London Film Festival au Vue West End le 9 octobre 2017 à Londres, en Angleterre.

Pleins feux sur Josie Lawrence

Avec une autre guest star fantastique, nous avons Josie Lawrence en tant que Dr. Helen Middleton.

Le public se souviendra peut-être qu’elle était juste dans la mini-série imaginative Good Omens (elle jouait Agnes Nutter). Si vous ne l’avez pas vu, nous sommes sûrs que vous la reconnaîtrez dans des émissions comme Humans (Barbara), Skins (Liz Jenkins) et The Complete Guide to Parenting (Phoebe Huntley).

Elle est peut-être la plus célèbre pour avoir joué Manda dans EastEnders en 2009 et a repris le rôle pour 49 épisodes impressionnants.

