Casting de Sky One – Victoria Hamilton, Robert Carlyle, Steven Cree! – HITC

Le spectacle a marqué des artistes tels que Trainspotting et The Crown.

Cobra est arrivé sur Sky One et le casting est vraiment quelque chose de spécial.

L’année dernière a peut-être été formidable pour la télévision, mais heureusement, nous avons déjà pris un départ assez intéressant.

L’un des nouveaux spectacles pour capter notre attention a été Cobra sur Sky One, qui se concentre sur un gouvernement britannique chargé de lutter contre une panne de courant sans précédent. Pour trouver rapidement une solution, ils créent COBRA…

Il s’agit d’un comité formé d’experts dans leur domaine, de politiciens et au-delà, qui combinent leurs compétences pour aborder la tâche gigantesque de rétablir l’équilibre. Les citoyens émeuvent de peur et de colère, soulignant en outre la nécessité de régler la catastrophe le plus rapidement possible.

Le casting est formidable, nous invitant à nous demander si l’équilibre ne sera jamais rétabli.

Alors jetons-y un œil!

Cobra: distribution de Sky One

Découvrez le casting de Cobra ci-dessous:

– Robert Carlyle en tant que Premier ministre Robert Sutherland

– Richard Dormer comme Fraser Walker

– Marisa Abela dans le rôle d’Ellie Sutherland

– Emmanuel Imani comme James

– Daz Morland en tant que garde du corps de Sutherland

– Leigh Remnant au poste de ministre de l’Énergie

– Paul Whelligan en tant que garde du corps du PM Sutherland

– Steven Cree en tant que constable en chef Collier

– Alexandre Willaume comme Edin

– Grace Hogg-Robinson en tant que Tess Marshall

– Mark Bazeley comme Sam Marshall

– Victoria Hamilton en tant que Anna Marshall

– Leeds Paul en tant qu’ingénieur en chef

– Joshua Hogan comme Barney Marshall

– Lisa Palfrey comme Eleanor James

– Danny Ashok comme Manish Patel

Pour le casting complet, assurez-vous de vous diriger vers IMDb. En attendant, prenons le temps de parler de certains artistes spécifiques…

Pleins feux sur Victoria Hamilton

Victoria Hamilton joue le chef de cabinet, Anna Marshall.

La carrière de cette femme de 48 ans a commencé avec le théâtre classique mais elle possède une multitude de rôles à l’écran!

Elle est bien connue pour jouer Queen Elizabeth The Queen Mother dans la célèbre série télévisée The Crown, mais a également joué dans des émissions telles que Doctor Foster: A Woman Scorned (Anna), The Game (Sarah Montag), Lark Rise to Candleford (Ruby Pratt ) et Deep State de 2019 (sénateur Meaghan).

Les cinéphiles se souviendront sûrement d’elle pour avoir joué Maria Bertram dans le film de 1999 Mansfield Park. Les autres rôles au cinéma incluent Before You Go (Catherine) et Scoop (Jan).

Lors d’une conversation avec le Belfast Telegraph, elle a déclaré à propos de son personnage Cobra: «C’est une partie si riche et pleine d’esprit. C’est une femme qui a le sens de l’humour… »

Victoria Hamilton assiste à la Virgin TV BAFTA Television Awards au Royal Festival Hall le 14 mai 2017 à Londres, en Angleterre.

Robert Carlyle en tant que PM!

Les fans de Trainspotting sauront à quel point Robert Carlyle peut être génial.

L’acteur écossais de 58 ans a joué Begbie dans le classique moderne de 1996 de Danny Boyle, tout en reprenant le rôle dans la suite de 2017. Ce n’est pas tout, car il a également collaboré avec Danny à nouveau sur The Beach (Daffy) en 2000 avec Leonardo DiCaprio.

Robert fait un travail remarquable en jouant au Premier ministre Robert Sutherland dans Cobra, mais honnêtement, nous ne sommes pas trop surpris. Il a prouvé son talent dans des films comme Il était une fois dans les Midlands (Jimmy), Angela’s Ashes (Malachy) et, bien sûr, The Full Monty (Gaz).

N’étant pas étranger à la télévision, il a également joué dans des séries telles que La guerre des mondes de 2019 (Ogilvy), Once Upon a Time (Weaver), Stargate Universe (Dr Nicholas Rush), The Last Enemy (David Russell) et plus.

Robert Carlyle assiste au photocall «T2 Trainspotting» au Corinthia Hotel London le 25 janvier 2017 à Londres, en Angleterre.

Parlons Steven Cree

Steven Cree joue le constable en chef Collier.

Tout au long de sa carrière, l’homme de 39 ans a joué dans des émissions telles que Deep Water (Joe Kallisto), MotherFatherSon (Andrew), Outlander (Ian Murray) et Shetland (John Henderson).

Il possède également des rôles importants dans des films comme Outlaw King (Sir Christopher Seton), Terminator: Dark Fate (Rigby), Brotherhood (Brick) et Maleficent (Overseer).

Dans d’autres nouvelles, Uncut Gems est-il basé sur une histoire vraie?