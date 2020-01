Casting et spoilers de la saison 3 de «Station 19»: qui part?

HISTOIRES CONNEXES

Le nouveau capitaine de la station 19 dans les coulisses a l’intention de garder le Grim Reaper très occupé pendant son mandat.

“Il y aura beaucoup plus de morts et de sauvetages infructueux cette année”, taquine la nouvelle showrunner Krista Vernoff de la saison 3, qui démarre ce soir à 8 / 7c sur ABC. “Il n’y a pas eu beaucoup de morts au cours des deux premières saisons de l’émission. Bien que nous soyons enclins à ne pas sauver tous les patients de Grey’s Anatomy chaque semaine, cette saison sur Station 19, nous ne parvenons pas à sauver tout le monde chaque semaine. »

Sur sa montre, Vernoff ajoute que le spin-off de Grey’s Anatomy se sentira «tout à fait différent» par rapport aux première et deuxième saisons de Stacy McKee. “C’est plus dramatique”, ajoute-t-elle. «C’est plus sombre et un peu plus graveleux – littéralement. Les gens portent un peu plus de suie; c’est plus compliqué. “

Les fans peuvent également s’attendre à une augmentation des croisements Grey’s Anatomy à mesure que les deux univers se mélangent davantage sous Vernoff, qui en plus de superviser la ramification de la caserne des pompiers continuera à être le showrunner du vaisseau mère. Comme l’EP l’a expliqué précédemment à TVLine, «Le défi qui m’a été présenté était le suivant: comment créer un univers plus unifié et un peu plus en termes de croisements mais aussi permettre… [both shows] être complètement satisfaisant si vous n’en regardez qu’un. Et jusqu’à présent, je me sens vraiment bien dans ce que nous faisons. “

