Casting «One Tree Hill»: anniversaire de la finale de la série [Photos]

Cela fait-il vraiment huit ans que nous avons quitté cette petite ville magique de Caroline du Nord où tous vos rêves peuvent devenir réalité si vous fumez juste assez fort? Nous parlons, bien sûr, de One Tree Hill, le drame pour adolescents WB / CW qui a fait la renommée de jeunes acteurs comme Chad Michael Murray et Sophia Bush – et a enseigné à certains d’entre nous tout ce que nous savons sur le basket-ball.

En l’honneur du huitième anniversaire de la finale de la série, TVLine se connecte avec 13 des stars de l’émission – Murray (alias Lucas Scott), James Lafferty (Nathan Scott), Hilarie Burton Morgan (Peyton Sawyer Scott), Bethany Joy Lenz (Haley James Scott), Bush (Brooke Davis), Danneel Ackles (Rachel Gatina), Antwon Tanner (Antwon «Skills» Taylor), Lee Norris (Marvin «Mouth» McFadden), Stephen Colletti (Chase Adams), Austin Nichols (Julian Baker) , Shantel VanSanten (Quinn James), Robert Buckley (Clay Evans) et Tyler Hilton (Chris Keller) – pour voir ce que tout le monde a fait depuis qu’il a laissé Tree Hill en vue arrière.

Si vous n’avez pas suivi leur carrière individuelle, vous pourriez être surpris de voir où se sont retrouvés certains de vos favoris Tree Hill. Quelques-uns d’entre eux sont même revenus dans le monde des drames CW, dont celui qui a joué (gulp!) Le parent d’un adolescent.

Retrouvez le casting de One Tree Hill dans notre galerie d’hier et d’aujourd’hui – vous pouvez cliquer ici pour un accès direct – puis laissez un commentaire avec vos pensées ci-dessous: Quels personnages vous manquent le plus? Et lequel de ces acteurs regarderiez-vous dans quelque chose?