Casting «Work Wife»: Tone Bell et Angelique Cabral jouent Ryan et Kelly

Life in Pieces ‘Angelique Cabral et Fam’s Tone Bell canaliseront leur Kelly Ripa et Ryan Seacrest intérieurs dans Work Wife, un pilote de sitcom ABC inspiré par la relation personnelle / professionnelle de co-hôtes Live.

Work Wife suit une équipe platonique homme-femme dont «la réussite professionnelle, l’amitié personnelle et la capacité de partager le déodorant font que leur vie fonctionne.» La série potentielle se déroulera dans le monde de l’immobilier, où les collègues Dani (Cabral) et Scott (Bell) ont franchi le pas pour créer leur propre équipe.

Ripa et Seacrest, qui co-organisent Live together depuis 2017, font partie des producteurs exécutifs de l’émission. Ripa aura également un rôle à l’écran: elle sera la co-star en tant qu’ancienne patronne du duo et ennemie actuelle.

L’ensemble comprend également Christopher Gorham de Covert Affairs (en tant que mari de Dani), Annapurna Sriram de The Blacklist (en tant qu’agent junior au bureau), Matt Shively de Real O’Neal (en tant que cousin de Dani et chef de facto de marketing) et Shameless ‘Maile Flanagan (en tant qu’adjointe administrative).

Les scénaristes des Real O’Neals, David Windsor et Casey Johnson – dont les relations de travail ont également inspiré les prémisses de la série – rédigeront le scénario du pilote, tandis que Todd Holland (Go On, Malcolm in the Middle) réalisera.

Pour suivre tous les pilotes 2020 actuellement en lice sur les réseaux de diffusion, consultez (et mettez en signet!) Notre guide du pilote pratique, qui a été mis à jour avec les castings de Work Wife.