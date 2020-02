Castlevania annonce la date de première de la troisième saison

Bien que la deuxième saison n’ait pas été aussi bonne que la première, les fans de Castlevania sont impatients de savoir ce que Trevor, Alucard et Sypha détiennent dans la troisième saison de la série animée Netflix et, apparemment, nous n’aurons pas à attendre aussi longtemps que la société streaming vient d’annoncer l’ouverture de Castlevania en mars.

Nous recommandons également: Une nouvelle image de Castlevania révèle que Carmilla ne sera pas seule dans la saison 3

Maintenant que Dracula est mort, ce trio particulier d’amis devra faire face à de nouvelles horreurs, comme l’affiche l’affiche qui accompagne l’annonce de Netflix via Twitter.

Selon le synopsis général de Netflix sur Castlevania:

«Inspiré par la série de jeux vidéo classiques, Castlevania est un fantasme médiéval sombre qui suit le dernier membre survivant du clan disgracié de Belmont, qui tente de sauver l’Europe de l’Est de l’extinction de Vlad Dracula Tepe lui-même. . La série animée est de Frederator Studios, un Wow! Unlimited Media, écrit par l’auteur à succès et icône de la bande dessinée Warren Ellis et produit par Warren Ellis, Kevin Kolde, Fred Seibert et Adi Shankar. »

Maintenant, Trevor Belmont devra affronter, à côté de ses amis, le terrible Carmilla qui est devenu autonome en tant que chef de file des vampires mortels la saison précédente et qui semble avoir un secret bien gardé pour faire le sien.

La troisième saison de Castlevania arrivera sur Netflix le 5 mars.

.