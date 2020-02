Castlevania Saison 3: à venir sur Netflix en mars 2020

Le jeu à l’adaptation anime de Castlevania a été tout simplement brillant. Les fans de Netflix seront ravis d’apprendre que Castlevania sera de retour pour une troisième saison 3 le 5 mars 2020!

Castlevania est surtout connue pour être l’une des plus anciennes franchises de jeux vidéo de l’histoire. Le tout premier titre sorti en septembre 1986, et le dernier des 29 titres étaient Lords of Shadows 2 en 2014. La franchise a un éventail de personnages et de scénarios pour s’en inspirer, les studios produisant le spectacle ont eu l’embarras du choix. La saison 1 est sortie pour la première fois en juillet 2017. De nombreux fans sont tombés amoureux de la série et avec seulement 4 épisodes à son nom, elle a laissé les fans assoiffés de sang-froid pour en savoir plus.

Après la mort de sa femme aux mains de l’église, cela conduit Dracula à déclarer la guerre à la race humaine, Dracula appelle ses généraux et démons à mener sa guerre. Le plan de Dracula pour essuyer l’humanité de la surface de la terre en laissant un paradis paisible à sa place. Trevor Belmont, le chasseur de monstres en disgrâce du clan Belmont, se dresse sur son chemin. Alucard, le fils Dhampir de Dracula et Le Mage Sypha Belnades.

Quelle est la date de sortie?

Il a été confirmé que la troisième saison de Castlevania arrive le 5 mars 2020!

Quelle est l’intrigue de la saison 3?

Aucun synopsis officiel de la saison 3 n’a été publié. Donc, pour l’instant, nous pouvons spéculer sur l’intrigue à venir.

* SPOILERS POUR LA SAISON 2 *

Dracula a été vaincu. Dracula étant mort, Alucard prend possession du château de Dracula et du Belmont Hold. Trever n’avait plus besoin de sa maison ancestrale et pensait qu’il serait plus approprié pour Alucard d’en prendre possession et d’en faire une maison plutôt qu’une tombe. Alucard se rend ensuite dans le bureau de son père et commence à fondre en larmes. Sans famille et ses amis ayant quitté Alucard est libre de pleurer la mort de ses parents. Ses larmes sont-elles plus que celles de la tristesse? Alucard va-t-il sombrer dans la folie à cause de sa solitude, ou va-t-il décider lui-même que son père avait raison et affronter l’humanité?

Les forces de Dracula étant vaincues et lui-même mort, un vide de pouvoir a été laissé à sa place. Isaac rencontre un groupe de bandits et les assassine, les transformant en créatures nocturnes pour démarrer sa propre armée. Dans la ville en ruine de Braila, Hector et Carmilla se cachent des citadins et du soleil. Après que Carmilla a révélé la mort de Dracula à Hector, elle profite de sa confusion et ses soldats l’ont ligoté en chaînes. Carmilla asservit Hector pour le forcer à former une armée de créatures nocturnes. Avec 2 armées en hausse, une guerre éclatera inévitablement entre les 2 factions montantes.

Trevor et Sylpha chargent leur chariot, disent leurs adieux à Alucard et partent pour commencer une nouvelle aventure. Selon le temps qu’il faudra à Carmilla et Isaac pour lever leur armée de morts-vivants, nous pourrions voir un tout nouveau Belmont prendre le devant de la scène. Les descendants de Trevor, Christopher (arrière-petit-fils) et Simon (arrière-petit-fils de Christopher) ont combattu Dracula à plusieurs reprises. Ces personnages sont dans les jeux vidéo, cela ne signifie donc pas qu’ils se perpétueront dans la série.

Qui est dans le casting de la saison 3?

Il n’y a pas eu de nouvelles pour les acteurs de la saison 3. Si nous supposons que le casting principal reste le même, nous verrons probablement le retour suivant:

RôleActeur-ActriceOù les ai-je vus / entendus auparavant? Trevor BelmontRichard ArmitageLe Hobbit, Captain America, Ocean’s EightAlucardJames CallisBattlestar Galactica, Journal de Bridget Jones, AustenlandSypha BelnadesAlejandro ReynosoWinx Club, Red Dead Redemption 2, HectorTheoWorld It James James Guerres de sangIsaacAdetokumboh M’cormackBlood Diamond, Irish Goodbye, Captain America: The Winter SoldierCarmillaJaime MurraySpartacus: Gods of the Arena, Dexter, DefianceDraculaGraham McTavishLe Hobbit, Preacher, Ducktales

Y a-t-il une remorque?

Il n’y a pas encore de bande-annonce, mais pour l’instant, si vous êtes intéressé par l’histoire de Castlevania, alors voici la vidéo parfaite pour vous.

Est-ce que Castlevania croisera Devil May Cry dans la saison 3?

Il est peu probable que nous assistions à la prochaine saison du crossover Castlevania avec Devil May Cry. Pour les fans confus, il a été signalé que les deux franchises fusionneraient pour former un multivers «bootleg». Donc, à l’avenir, nous pouvons nous attendre à voir des personnages se croiser dans la franchise de l’autre.

