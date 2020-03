‘Castlevania’ Saison 4: Statut de renouvellement de Netflix, date de sortie et à quoi s’attendre

Castlevania a retrouvé sa forme une fois de plus de façon spectaculaire pour la saison 3. Après avoir nous-mêmes bingé la série, nous anticipons déjà ce qui pourrait suivre dans la quatrième saison de Castlevania. Nous attendons toujours des nouvelles du renouvellement de Netflix, mais nous sommes convaincus que notre adaptation d’anime de jeu vidéo préférée reviendra dans un avenir proche. Ci-dessous, nous avons discuté de tout la saison 4 de Castlevania, y compris à quoi s’attendre, le casting, le statut de renouvellement et la date de sortie potentielle.

Castlevania est une série d’anime d’horreur Netflix Original adaptée de la célèbre franchise de jeux vidéo du même nom. Animé par Powerhouse Animation, Castlevania est l’un des anime les plus élégants disponibles pour diffuser sur Netflix. Alors que de nombreux fans d’anime préfèrent le sub au dub, la série a sans doute l’un des meilleurs moulages de dub anglais disponibles. La série est rapidement devenue l’un des originaux les plus demandés sur Netflix, et bien qu’il y ait de longs écarts entre les saisons, ils valent largement l’attente.

Castlevania Season 4 Netflix Renewal Status

Statut de renouvellement officiel de Netflix: en attente (Dernière mise à jour: 09/03/2020)

Malgré sa popularité écrasante, Netflix n’a pas encore annoncé le renouvellement de Castlevania. Cela ne devrait pas être trop surprenant, car au moment de l’écriture, la troisième saison était disponible en streaming depuis moins d’une semaine.

Castlevania est rapidement devenu l’un des anime originaux les plus attendus, donc si la série ne devait pas continuer, ce serait un choc monumental. En tant que l’un des anime les plus populaires de l’arsenal de Netflix, nous nous attendons à voir la série revenir dans un proche avenir.

Moi après avoir regardé la saison 3 de Castlevania et avoir à attendre une autre année pour la saison 4 pic.twitter.com/baloInmDoO

– kevin³ (@iRevhn) 5 mars 2020

Qu’attendre de la quatrième saison de Castlevania?

Il y avait beaucoup de choses à digérer pour les fans à la fin de la troisième saison. Voici ce que nous pouvons nous attendre à voir dans la quatrième saison.

La folie croissante d’Alucard?

Un mois seulement s’était écoulé depuis la défaite de son père Dracula, mais la solitude avait commencé à s’emparer d’Alucard. Il n’a pas fallu longtemps avant qu’il ait des visiteurs, Taka et Sumi, anciens esclaves du seigneur vampire Chō. Après avoir passé plusieurs jours avec le couple, leur avoir appris à combattre les vampires et leur avoir montré les secrets de la prise de Belmont, Alucard s’est rapproché de Taka et Sumi.

Après une rencontre extrêmement intime, le couple a trahi Alucard, supposant que le Dhampir cachait des secrets en ne leur enseignant pas la magie. Avant que Taka et Sumi ne puissent porter un coup fatal, Alucard a utilisé son épée magique pour lui trancher la gorge. Pour dissuader les autres d’essayer d’entrer dans le château, Alucard a empalé les cadavres de Taka et Sumi sur des pointes, tout comme son père l’avait fait par le passé.

La méfiance d’Alucard envers les étrangers sera incroyablement élevée maintenant et s’isolera de toute interaction avec quiconque si nécessaire. Alors que le Dhampir n’a pas les mêmes faiblesses que les vampires à part entière, il a une faiblesse, son humanité. Il a déjà montré qu’il détestait être seul, mais la trahison de Taka et Sumi a peut-être brisé son cœur. Il y a toutes les chances qu’Alucard embrasse davantage sa nature de vampire, ce qui ne peut signifier que de mauvaises nouvelles pour le peuple de Valachie.

La conquête du Conseil des Sœurs

Nous l’avons tous vu venir, mais malheureusement Hector ne l’a pas fait. Après sa capture par Carmilla, Hector a été emmené dans son bastion en Styrie, où réside le Conseil des Sœurs.

Alors que son traitement était d’abord médiocre, l’une des sœurs, Lenore, s’est assurée de prendre soin de lui, bien que par des moyens néfastes. Lenore a été chargée de convaincre le maître de la forge de construire une armée pour les sœurs, afin qu’elles puissent mettre en œuvre le plan de Carmilla d’étendre leur territoire à 800 miles à l’est en direction de Braila. Le territoire serait un royaume / empire couloir qui garderait les sœurs bien approvisionnées en humains pour la nourriture et les soldats potentiels.

En séduisant avec succès Hector, elle l’a amené à devenir son «animal de compagnie», croyant qu’il ne pouvait pas gérer la liberté, et c’est ce qu’il a toujours voulu. Hector n’a d’autre choix que de lui obéir après avoir été amené à porter une bague d’esclaves. Le maître de la forge devra également obéir aux sœurs de Lenore car elles ont aussi les anneaux pour contrôler Hector.

Hector étant désormais sous le contrôle du Conseil des Sœurs, il devra commencer à forger une nouvelle armée de créatures nocturnes. Une fois l’armée prête, les sœurs commenceront leur expansion agressive vers l’est en direction de Braila. Il est plus que probable qu’ils entreront en conflit avec Isaac et son armée, sans parler de Trevor Belmont et Sypha Belnades.

Isaac’s Conquest

L’un des derniers actes de Dracula avant sa mort a été de sauver son deuxième maître de forge Isaac. Malgré la mort de son maître, Isaac considère toujours qu’il est de sa responsabilité d’exécuter la volonté de Dracula et de mettre fin à l’humanité, et finalement de tuer Hector pour sa trahison.

La minuscule force de créatures nocturnes d’Isaac s’est finalement amassée en une énorme légion après être entrée en contact avec divers établissements humains. À plusieurs reprises, il a donné aux humains une chance de vivre, si seulement ils lui avaient montré de la gentillesse et du respect pour laisser ses forces passer sans relâche. Chaque établissement humain a ressenti sa colère lorsqu’il a été mis au défi.

À la fin de la saison, Isaac a découvert un miroir qui peut emmener lui-même et son armée directement en Styrie. Déterminé à tuer Hector, son immense armée entrera en conflit avec le Conseil des Sœurs.

Trevor et Sypha pour combattre Alucard?

En passant tout le temps dans la ville de Lindenfeld, Trevor et Sypha avec l’aide de Saint Germain, les forces du juge ont pu empêcher le prieuré de ramener Dracula de l’enfer. Même si le couple a réussi à arrêter la résurrection du seigneur vampire, cela n’a pas été gratuit. Le prieuré a sacrifié un grand nombre de villageois pour mettre en œuvre leur plan, détruisant pratiquement tout Lindenfelfd dans le processus.

La foi de Trevor et Sypha en l’humanité a été ébranlée lorsqu’ils ont découvert que leur allié, le juge, était un monstre à part entière. Son précieux pommier était devenu un piège pour les enfants, un «petit plaisir» dont le juge avait secrètement profité. Empalant les enfants sur des pointes, il volait leurs chaussures comme trophées.

Trevor et Sypha ayant quitté la ville de Lindenfeld, le premier a dit à son amant que c’était la vie à laquelle il était habitué.

Il y a toutes les chances que Trevor et Sypha retournent au château de Dracula pour chercher Alucard. Mais avec Alucard devenant chaque jour de plus en plus comme son père, accueillera-t-il ses vieux amis à bras ouverts, ou aura-t-il l’impression qu’ils l’ont abandonné quand il en avait le plus besoin?

En fin de compte, Alucard ressemble plus à devenir le prochain grand méchant, se forçant ainsi que ses anciens amis à se battre.

Quels acteurs pourrions-nous voir revenir pour Castlevania saison 4?

Les acteurs suivants devraient revenir pour la quatrième saison de Castlevania:

RoleCast MemberOù les ai-je vus / entendus auparavant? Trevor BelmontRichard ArmitageLe Hobbit | Hannibal | Robin HoodSypha BelnadesAlejandra ReynosoWinx Club | Red Dead Redemption 2 | Just Cause 4AlucardJames CallisBattlestar Galactica | Journal de Bridget Jones | AustenlandHectorTheo JamesDivergent | Insurgé | AllegiantIsaacAdetokumboh M’CormackBlood Diamond | Captain America: la soudure hivernale | LostLenoreJessica Brown FindlayUn conte d’hiver de New York | Victor Frankenstein | AlbatrosCarmilleJaime MurrayLes décès d’Ian Stone | Dexter | DefianceMoranaYasmine Al MassriCaramel | Quantico | CrossbonesStrigaIvana MilicevicJust Like Heaven | Courir peur | PaycheckSaint GermainBill NighyLove En fait | Pirates des Caraïbes | Page huit

Si nous apprenons de nouveaux membres de la distribution, nous serons sûrs de vous le faire savoir.

Combien d’épisodes la saison 4 de Castlevania sera-t-elle diffusée?

En tenant compte du fait que chaque saison a eu un nombre distinct d’épisodes, il pourrait se situer entre quatre et dix. Sérieusement, nous pensons que la prochaine saison arrivera avec au moins huit épisodes car rien de moins serait extrêmement décevant.

Quelle est la date de sortie de Castlevania saison 4?

Les dates de sortie précédentes pour les saisons de Castlevania ont été;

7 juillet 2017 26 octobre 2018 5 mars 2020

Entre les saisons un et deux, respectivement, il y avait un total de 15 mois, quant à l’écart entre les saisons deux et trois, cela a pris 17 mois.

Si nous utilisons ces lacunes comme base pour spéculer sur une date de sortie pour la saison 4, nous pourrions nous attendre à voir Castlevania revenir entre juin et août 2021.

Il faut noter qu’un Été 2021 la date de sortie est une spéculation de notre part. Mais les preuves suggèrent que nous pourrions avoir raison, et si la date de sortie est antérieure, fantastique, si elle est plus tard, nous nous attendons à voir la torche et les fourches dans les commentaires ci-dessous.

Aimeriez-vous voir une quatrième saison de Castlevania sur Netflix? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!