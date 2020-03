Castlevania saison 4 sur Netflix est en développement

Netflix vient d’annoncer la refonte de la série animée Castlevania pour une quatrième saison. C’est une bonne nouvelle pour les fans qui ont suivi chacun des chapitres de l’émission, en particulier ceux qui ont enduré la saison deux et qui se sont maintenus jusqu’aux trois derniers chapitres où cela devient vraiment excitant.

Nous recommandons également: Tout ce qui arrive sur Netflix en avril

La nouvelle a été publiée sur le site officiel du site avec un petit teaser qui nous montre Isaac, le forgeron démon, regardant le miroir magique:

Aucun autre détail concernant la saison 4 n’a été partagé, ni la date de sortie., mais nous pensons qu’il sortira dans le courant de 2021.

La troisième saison a considérablement amélioré le niveau de la série par rapport à la saison précédente et bien que la gestion de l’intrigue soit encore lente et que l’histoire elle-même prenne son temps, elle devient plus sombre, sensuelle et axée sur le meilleur de la sienne. la mythologie.

Castlevania est une série télévisée d’animation américaine créée par Sam Deats et Warren Ellis pour la plateforme Netflix. Basé sur la série de jeux vidéo Castlevania et spécifiquement sur le jeu vidéo 1989, Castlevania III: Dracula’s Curse de Konami. La série suit les aventures de Trevor Belmont, qui tentera de défendre la nation de Valachie contre la menace de Dracula et son armée.

.