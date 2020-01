Cate Blanchett lutte contre la libération des femmes – / Film

Cate Blanchett se lance dans les cérémonies Emmy et Golden Globe de l’année prochaine avec son rôle de militante conservatrice des années 70 Phyllis Schlafly dans Mme America. Elle mène une série d’actrices assassinées dans la série FX sur la bataille pour faire passer l’Equal Rights Amendment et le contrecoup inattendu mené par la célèbre antiféministe Schlafly. Regardez la bande-annonce de Mme America ci-dessous.

Remorque de Mme America

Avant que «posséder les bibliothèques» ne devienne une chose, il y avait Phyllis Schlafly, l’activiste conservatrice qui a combattu avec acharnement contre le mouvement de libération des femmes et leurs tentatives de ratifier l’ERA, un amendement qui aurait garanti aux femmes l’égalité juridique des hommes. Mais Dahvi WallerLa série limitée semble être plus qu’un argument «des deux côtés», le spectacle reprenant Schlafly pour son plaidoyer hypocrite pour les femmes à embrasser le fait d’être mères et femmes au foyer tout en se présentant au Congrès et en laissant ses propres enfants avec un plein temps nounou – tout en réprimandant ses détracteurs en qualifiant sa carrière de «passe-temps». Mais les vues extrêmes du Mouvement de libération des femmes sont également mises en évidence, articulées par Rose Byrne comme Gloria Steinem, qui s’oppose tout aussi farouchement à Schlafly et à tout son mouvement.

La série met également en vedette Margo Martindale comme Bella Abzug, Tracey Ullmann comme Betty Friedan, et Uzo Aduba comme Shirley Chisholm. Le seul personnage original de cette collection d’images est Sarah Paulson comme Alice, un personnage composite qui agira comme le substitut du public aux événements qui se déroulent autour de la bataille pour faire passer l’amendement sur l’égalité des droits. Cast supplémentaire comprend James Marsden comme député républicain Philip Crane, John Slattery pièces Fred Schlafly, et Elizabeth Banks est Jill Ruckelshaus, assistante à la Maison-Blanche, militante pour les droits des femmes et épouse de l’ancien chef de l’EPA, William Ruckelshaus.

Voici le synopsis de Mme America:

Mme America raconte le mouvement de ratification de l’Egalité des Droits (ERA) et le contrecoup inattendu mené par Phyllis Schlafly, alias «la chérie de la majorité silencieuse». À travers les yeux des femmes de l’époque, la série FX explore comment des champs de bataille les plus difficiles des guerres culturelles des années 70 ont contribué à donner naissance à la majorité morale et à changer à jamais le paysage politique.

Mme America en première exclusivement sur FX sur Hulu sur 15 avril 2020.

