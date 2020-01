Cate Blanchett sera présidente du jury du Festival du film de Venise 2020

Mercredi 15 janvier 2020, les organisateurs du Festival de Cannes ont annoncé que Spike Lee serait le président du jury, devenant ainsi le premier Afro-Américain à présider cet espace et ce festival en plus de 70 ans d’histoire. Et maintenant, el Festival international du film de Venise, a révélé que Cate Blanchett occuperait ce même poste pour sa 77e édition, qui aura lieu du 2 au 12 septembre 2020.

“Cate Blanchett n’est pas seulement une icône du cinéma contemporain, et qui a travaillé avec les plus grands réalisateurs au cours des 20 dernières années, adoré par les cinéphiles de toutes sortes. Son engagement dans le monde artistique et humanitaire, ainsi que la protection de l’environnement et l’autonomisation des femmes dans l’industrie cinématographique occultée par les préjugés de l’homme, en ont fait une inspiration pour la société. Son énorme talent d’actrice, combiné à son intelligence unique et sa passion sincère pour le cinéma, confèrent les qualités idéales pour être président du jury», A déclaré Alberto Barbera, directeur du Festival de Venise.

Avec ce rendez-vous, L’Australienne Cate Blanchett devient la troisième femme à présider le jury au cours des dernières années du festival. En 2019, la présidente du jury était Lucrecia Martel tandis qu’en 2017, la table était dirigée par Annette Bening. Depuis 2006, l’année de Catherine Deneuve, Venise était remplie de présidents masculins avec des noms tels que Alfonso Cuarón, Wim Wenders, Bernardo Bertolucci, Quentin Tarantino, et de plus.

Le nom de Cate Blanchett joue un rôle important dans la conversation qui a tourné autour de Venise et de plusieurs festivals internationaux sur la représentation féminine (ou le manque de, plutôt) et l’inclusion. On ne sait pas encore quels films entreront dans le «panneau d’affichage» du Festival du film de Venise 2020, mais certains films peuvent commencer à sonner et qui auront leur première pour le deuxième semestre de cette année … alors nous pouvons mentionner, peut-être, Dunes de Denis Villeneuve ou encore The French Dispatch de Wes Anderson.

Dans l’édition 2018 du Festival du Film de Venise, Guillermo del Toro a été nommé président du jury, et avec les membres de la table, il a couronné ROME d’Alfonso Cuarón en tant que premier gagnant, remportant le Lion d’or. En 2017, le lauréat de cette reconnaissance comme le film le plus remarquable, a été précisément tiré de Del Toro par The Shape of Water, Gagnant d’un Oscar en 2018 en tant que meilleur film et réalisateur pour le Mexicain. Todd Phillips Joker avec Joaquin Phoenix, a remporté ce même prix lors de l’édition de l’année dernière en 2019.