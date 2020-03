Catherine Bell revient à «NCIS Los Angeles» sous le nom de «Mac du JAG» avril 2020

HISTOIRES CONNEXES

Mac est de retour – encore une fois – lorsque Catherine Bell reprend son rôle de JAG ce printemps sur NCIS de CBS: Los Angeles.

“Après 15 ans, je remets l’uniforme des Marines pour un autre épisode passionnant de NCIS: LA !,” a partagé Bell sur Instagram. “Mac est de retour!”

Bell a croisé Sarah «Mac» MacKenzie pour la première fois dans NCIS: LA pour la finale de la saison 10 du drame de CBS en mai dernier, aux côtés de la co-star du JAG, David James Elliot (comme Harmon «Harm» Rabb Jr.). Les deux hommes ont ensuite été invités dans la première partie de la saison, alors que le scénario des amoureux décontractés enveloppé de quelques questions importantes laissait à désirer.

“Cela fait neuf ans [since we saw each other], Harm…. Pourquoi?” Mac a demandé à Harm de leur engagement rompu. «Nous n’avons jamais essayé, vraiment, parce que nous avions peur», a-t-elle suggéré. Harm, à son tour, a demandé à son ex, “Mac, que faisons-nous …?” “Je ne sais pas”, a-t-elle répondu. “Mais nous avons largement dépassé la décision du destin.”

TVLine a appris en exclusivité que le prochain spot invité de Bell sera diffusé dimanche 19 avril, lorsque Mac (et Mac seul) demandera à l’équipe de NCIS de Hetty de l’aider à résoudre un cas sensible et déchiré dans les gros titres dans lequel deux SEAL se sont présentés pour affirmer que leur chef a assassiné un prisonnier taliban non armé.

