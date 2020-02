La semaine dernière dans ‘Grey’s Anatomy’ Le Dr Bailey retournait à son travail après une courte pause après les derniers événements traumatisants. Cependant, elle a été forcée de faire face aux commentaires sarcastiques et malveillants de Koracik, ignorant l’avortement subi par Miranda. De plus, le cas étrange d’une patiente l’a incitée à s’engager davantage dans le compte, travaillant avec DeLuca sur une histoire qui n’est pas encore terminée. Pour sa part, Richard a montré son côté paternel Quand il est allé chez Maggie pour savoir pourquoi il avait décidé d’abandonner sa carrière médicale. Ses paroles furent d’un grand soulagement et, au moins, il réussit à quitter sa chambre, à parler et à se défouler, ce que ni Meredith ni Amelia n’avaient réalisé.

dans cette épisode numéro douze de la seizième saison de ‘Grey’s Anatomy’, intitulé “The Last Supper”, et qu’en Espagne, nous pouvons voir grâce à Fox Life, que nous nous éloignons pour une journée du Grey-Sloan Memorial Hospital pour entreprendre un voyage émotionnel qui a deux lignes principales. D’une part, une intrigue avec Schmitt, l’un des secondaires qui a le plus évolué et qui a pris plus de poids au fil du temps. D’un autre côté, un dîner en famille chez Richard et Catherine plein de surprises et de rebondissements inattendus qui ouvrent la porte à une nouvelle guerre.

Question de liberté et de bonheur

Schmitt rencontre l’amour de son oncle dans ‘Grey’s Anatomy’

Après la peur après l’accident au bar de Joe, Schmitt essaie de récupérer lentement. Cependant, le jeune résident ne gagne pas pour les frayeurs ces derniers temps et reçoit la nouvelle que son oncle Saul a très peu de temps pour vivre. C’est une famille qui lui est très chère, bien que pour le reste de sa famille, il soit toujours un homme grincheux et que peu apprécient. Derrière cette affaire déjà nous pouvons comprendre qu’une histoire beaucoup plus profonde est cachée, quelque chose que nous confirmons quand il est révélé que Saul était amoureux d’un homme. Il était donc un tracé avec une résolution prévisible, bien qu’avec de très petits détails, un grand mélange d’humour et de tragédie et un fond inspirant et libérateur.

L’analyse de la situation en plusieurs parties, il s’avère compliqué de ne pas ressentir de tendresse à voir Schmitt, car les pauvres partent toujours avec la meilleure intention du monde et les mauvaises choses ne cessent de se produire. Mais nous ne pouvons pas non plus nous empêcher de sourire quand nous le voyons se sentir coupable de croire qu’il a tué son oncle pour avoir révélé qu’il était gay et qu’il avait un petit ami. En outre, leçons de vie apprises par Schmitt grâce à l’homme dont son oncle était amoureux sont le meilleur héritage qu’il ait pu laisser sur son lit de mort, quelques enseignements qui le font se réveiller et comprendre que il a également le droit d’être libre et d’aimer qui il veut indépendamment des apparences ou des opinions des autres.

Le moment de vérité

Richard Webber dans ‘Grey’s Anatomy’

Chaque fois que Richard et Catherine apparaissent à l’écran, la tension peut être coupée avec un couteau. Son mariage s’est considérablement détérioré au point qu’elle lui a demandé d’avoir cette conversation qu’ils retardaient depuis longtemps et dont ils avaient tant besoin. Dans cet épisode, nous avons vérifié ce que nous craignions déjà, que ses paroles allaient directement Terminez votre histoire d’amour. Richard ne s’est pas opposé à cette décision, le problème est qu’ils doivent communiquer les nouvelles à la famille et aux amis, en particulier Jackson et Maggie. Leurs enfants respectifs ont essayé de s’entendre avec la relation de leurs parents, nous ne savons donc pas comment ils feront face à la bonne nouvelle, que ce soit un soulagement ou une déception.

Pour vous dire qu’ils vont casser ils décident d’organiser un dîner en famille. L’idée au premier abord ne semble pas mauvaise, même si Richard a préféré le dire sans plus et peut-être avait-il raison, surtout quand on découvre que Maggie et Jackson pensaient qu’ils allaient fêter leur anniversaire. La situation devient rapidement une soirée où l’inconfort prédomine, bien que pour les spectateurs, qui connaissent tous les enchevêtrements, c’est un dîner des plus divertissants et amusants. Cependant, il est impossible d’empêcher nos cœurs de se briser un peu lorsque Jackson porte un toast en disant qu’ils sont un exemple de couple pour tout le monde.

Les paroles de son fils provoquent des sentiments mitigés chez Catherine et, à la suite des événements, il demande à Richard de saisir une nouvelle opportunité avant de jeter l’éponge pour toujours. Une déclaration ridicule si l’on considère que la relation a été déstabilisée par sa faute, pour ne pas faire confiance et croire en son mari. Richard a ignoré le faux pardon de sa femme, décidant que vient le manque de respect de votre part. Ainsi, comme prévu, enfin la chose se termine fatalement. Non seulement pouvons-nous vérifier que le mariage a été rompu pour toujours, Catherine a également révélé de façon négative sa pause, démontrant le manque d’empathie et gagnant que les spectateurs le voient comme un personnage qui commence à toucher les haineux.

La guerre a commencé

Schmitt dit au revoir à sa mère dans Grey’s Anatomy

Quand il a semblé que tout allait se terminer ici et que les deux familles allaient prendre des chemins séparés, l’intrigue est réactivée lorsque Catherine décide de déclarer la guerre à Richard. Les deux se sont blessés, mais la chose ne va pas s’arrêter là et tout indique qu’ils souffriront encore beaucoup plus. Comme Richard a emmené Maggie de son hôpital Grâce à une proposition juteuse, Catherine a décidé de ruiner la vie de Webber. Donc, comme sa plus grande joie en ce moment est le Pac North, il a décidé que va essayer d’acheter cet hôpital pour détruire Richard. La vérité est que Catherine n’a jamais caché ce point de mal, bien qu’elle ait maintenant mis en évidence son côté le plus pervers et le plus méprisable. Nous ne savons pas comment cette guerre se terminera ni combien de personnes elle affectera, mais les intentions ne prédisent rien de bon.

Voir un personnage évoluer vers un avenir meilleur et prometteur est toujours agréable. Dans le cas de Schmitt, nous l’avons vu grandir à pas de géant jusqu’à atteindre une place importante dans la série. Il reste très peu de ce jeune canard surnommé “lunettes” pour une maladresse très idiote commise en salle d’opération. Maintenant c’est un homme qui a décidé d’affronter ses sentiments et a eu le courage d’affronter sa mère et de commencer un combat pour être heureux et se sentir bien. Grâce aux expériences de son oncle, il a compris qu’il devait choisir la liberté d’être qui il est vraiment sans aucune crainte ni pudeur. De nos jours, cela peut sembler évident, mais Cette histoire est un excellent exemple de lutte et de dépassement ce qui peut donner de la force à de nombreux téléspectateurs qui peuvent se sentir identifiés. Toute une leçon de vie et d’amour-propre.

.