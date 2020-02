«Catherine: Full Body» et «XCOM 2 Collection» en route pour The Switch?

Un autre système de classification des jeux vidéo a de nouveau révélé des titres inattendus que les fans du genre seront ravis d’entendre. Bien que ce ne soit pas encore officiel, comme ce fut le cas pour Metro Redux et le Collection BioShock, Les fans de Switch peuvent désormais s’attendre Catherine: Corps entier et le Collection XCOM 2 pour arriver dans le futur.

Le comité d’évaluation sud-coréen, le Game Rating and Administration Committee, a évalué les deux jeux pour la Nintendo Switch. À l’origine exclusive à la PlayStation 4 et à la PS Vita, la cote de Catherine: Full Body est antérieure à une récente enquête d’Atlus demandant aux fans quels jeux Atlus devraient être portés sur le Switch. En ce qui concerne la collection XCOM 2, si la liste Steam est intéressante, le jeu comprendra le jeu de base et plusieurs packs DLC.

Encore une fois, rien de tout cela n’a été confirmé par Atlus ou 2K Games, mais nous n’avons pas eu à attendre longtemps pour les annonces réelles de la collection Metro Redux ou de la collection BioShock sur Switch.